Forcat ruse nisën një sulm të madh të martën në qytetin juglindor të Zaporizhzhisë, duke vrarë një person 41-vjeçar, duke plagosur të paktën 18 persona dhe duke shkaktuar një numër zjarresh, tha guvernatori rajonal. Ivan Fedorov tha se dy fëmijë ishin midis të plagosurve.
Në Zaporizhzhia, shërbimet e emergjencës së Ukrainës raportuan një zjarr që mbulonte një sipërfaqe prej 350 metrash katrorë në tre ndërtesa banimi dhe në një stacion karburanti.
Sipas raporteve paraprake, tha Fedorov, forcat ruse kishin kryer 10 sulme nga sisteme të shumëfishta lëshimi raketash, duke dëmtuar 10 ndërtesa apartamentesh dhe 12 shtëpi private.
“Dëgjova disa shpërthime të largëta, shumë larg, kështu që shkuam të flinim. Dhe pastaj pati një shpërthim super të fortë që na i shpërtheu dritaret“, tha banori i Zaporizhzhisë, Oleksii, 35 vjeç, për Reuters.
“Menjëherë dola jashtë dhe vrapova te fqinjët e mi për të shuar zjarrin. Isha shumë i shqetësuar për ta.” Qytete të tjera ukrainase në qendër, jug dhe lindje të vendit u sulmuan gjithashtu, ndërsa trupat ruse lëshuan më shumë se 100 dronë dhe rreth 150 bomba rrëshqitëse gjatë natës”, tha Presidenti Volodymyr Zelensky.
Një person u vra në rajonin jugor të Mykolaiv, tha Zelenskiy. Dy persona u plagosën në qytetin e Kharkiv në verilindje, sipas zyrtarëve rajonalë. Në rajonin qendror të Kievit, një qendër e madhe logjistike me pakicë u godit nga sulmet ruse, me kolona të trasha tymi të errët që ngriheshin në qiell dhe zjarrfikës që luftonin me flakët.
“Ky është pikërisht lloji i terrorit ajror kundër të cilit Ukraina po bën thirrje për mbrojtje të përbashkët”, tha Zelenskiy në një postim në platformën X.
“Tani është koha për të zbatuar mbrojtjen e përbashkët të qiejve tanë evropianë me një sistem mbrojtjeje ajrore shumështresore.”
Deri më tani këtë muaj, Rusia ka lëshuar më shumë se 3,500 dronë të llojeve të ndryshme, gati 190 raketa dhe më shumë se 2,500 bomba ajrore, tha Zelenskiy.
