Kuvendi miratoi kryetarët e 4 komisioneve që drejtohen nga opozita dhe përbërjen e komisioneve.
Në seancën plenare ishin të pranishëm 121 deputetë.
Për përbërjen e komisioneve të përhershme parlamentare, votuan pro 94 deputetë, abstenuan 3 dhe vetëm 1 kundër.
Ndërsa për anëtarët zëvendësues, votuan pro 84 deputetë, abstenuan 4 dhe pati 2 vota kundër.
KOMISIONET PARLAMENTARE 2025 -2029
- Komisioni për Ekonominë, Punësimin dhe Financat
- Milva Ekonomi Kryetare
- Erion Braçe Nënkryetar
- Zamira Sinaj Sekretare
- Admir Kadeli
- Adi Qose
- Elton Korreshi
- Antoneta Dhima
Zëvendësues
- Aulona Bylykbashi
- Ceno Klosi
- Ermal Pacaj
- Komisioni për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike
- Ulsi Manja Kryetar
- Damian Gjiknuri Nënkryetar
- Aurora Mara Sekretare
- Ermal Pacaj
- Olsi Komici
- Zegjine Caushi
- Erjona Ismaili
- Aulona Bylykbashi
Zëvendësues
- Bledi Como
- Xhenis Cela
- Erjo Mile
- Komisioni për Çështjet e Brendshme dhe Mbrojtjen
- Bledar Çuçi Kryetar
- Olta Xhaçka Nënkryetare
- Ilirjan Pendavinji Sekretar
- Hysen Buzali
- Agron Malaj
- Bujar Rexha
- Aurora Mara
Zëvendësues
- Romina Kuko
- Arkend Balla
- Ardit Bido
- Brunilda Mersini
- Komisioni për Edukimin, Shkencën dhe Sportet
- Evis Kushi Nënkryetare
- Hatixhe Konomi Sekretare
- Ogerta Manasterliu
- Alma Selami
- Ana Nako
- Lindita Nikolla
- Zamira Sinaj
Zëvendësues
- Etleva Budini
- Erjo Mile
- Komisioni për Shëndetësinë dhe Mirëqenien Sociale;
- Eduard Shalsi Nënkryetar
- Enriketa Jaho Sekretare
- Vasil Llajo
- Brunilda Mersini
- Ani Dyrmishi
- Asfloral Haxhiu
- Hysen Buzali
Zëvendësues
- Olta Xhacka
- Ilir Pendavinji
- Loer Kume
- Klodiana Spahiu
- Komisioni për Burimet Natyrore, Infrastrukturën dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm
- Anila Denaj Kryetare
- Ceno Klosi Nënkryetar
- Ilva Gjuzi Sekretare
- Klevis Jahaj
- Ornaldo Rakipi
- Vullnet Sinaj
- Besa Spaho
Zëvendësues
- Bora Muzhaqi
- Hatixhe Konomi
- Antoneta Dhima
- Komisioni për të Drejtat e Njeriut dhe Mjetet e Informimit Publik
- Iris Luarasi Nënkryetare
- Ardit Bido Sekretar
- Ramion Kurti
- Etleva Budini
- Kiduina Zaka
- Piro Dhima
- Arbjan Mazniku
Zëvendësues
- Sara Mila
- Alma Selami
- Komisioni për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural
- Blendi Klosi Kryetar
- Fadil Nasufi Nënkryetar
- Saimir Hasalla Sekretar
- Agron Gaxho
- Genti Lakollari
- Tërmet Peçi
- Ornaldo Rakipi
Zëvendësues
- Ana Nako
- Kiduina Zaka
- Ilirian Pendavinji
- Komisioni për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën
- Erion Malaj Nënkryetar
- Arkend Balla Sekretar
- Xhenis Çela
- Loer Kume
- Skënder Pashaj
- Klodiana Spahiu
- Ramion Kurti
Zëvendësues
- Admir Kadeli
- Evis Kushi
- Marjana Koceku
- Komisioni për Evropën dhe Punët e Jashtme
- Igli Hasani Kryetar
- Bora Muzhaqi Nënkryetar
- Marjana Koçeku Sekretar
- Sara Mila
- Ervin Hoxha
- Romina Kuko
- Taulant Balla
- Klodiana Spahiu
Zëvendësues
- Iris Luarasi
- Skënder Pashaj
- Vasil Llajo
- Komisioni për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale
- Fatmir Xhafaj Kryetar
- Ermal Elezi Nënkryetar
- Aulona Bylykbashi Sekretar
- Bledi Çomo
- Erjo Mile
- Onid Bejleri
- Erjona Ismaili
Zëvendësues
- Erjon Malaj
- Saimir Hasalla
