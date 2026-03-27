Kuvendi i Shqipërisë ka publikuar analizën për zbatimin e buxhetit të vitit 2025, ku rezulton se shpenzimet kryesore të Kuvendit për vitin e kaluar, lidheshin me pagat dhe përfitime të tjera financiare të sanksionuara në “statusin e deputetëve”.
Nga të dhënat e publikuara rezulton se 66% e buxhetit të Kuvendit shkon për pagat e deputetëve dhe të pjesës tjetër të stafit.
Ndërsa për përfitimet financiare që burojnë nga statusi i deputetit shkojnë 44.2 % e totalit të shpenzimeve operative të institucionit, ose 200 milionë lekë. Në këto shpenzime përfshihen rimbursime për karburant, dieta brenda vendit, shpenzime telefonike, honorarë për pjesëmarrje në mbledhjet e komisioneve parlamentare dhe mbulimin e qirasë së banimit për deputetë që nuk jetojnë në Tiranë.
Këto shpenzime konsiderohen si përfitime financiare shtesë mbi pagën për deputetët dhe janë të sanksionuara në “Statusin e Deputetit” dhe vendimin e Kuvendit “Për trajtimin e deputetëve”.
Gjithashtu nga analiza rezulton se shpenzimet për udhëtime jashtë shtetit, bileta, dieta dhe akomodim i kanë kushtuar buxhetit 60 milionë lekë për vitin 2025, shumë që Kuvendi e emërton si nëngrup të ‘konsiderueshëm’ në zërin e shpenzimeve operative.
Si shpenzime operative rezultojnë të jenë 11 milionë lekë pagesa për honorare ndaj ekspertëve të jashtëm në komisione hetimore apo të posaçme, 16 milionë lekë për pagesa për ekzekutim të vendimeve gjyqësore, mirëmbajtje të sistemeve elektronike dhe pajisjeve të zyrave, 49 milionë lekë si dhe për mirëmbajtje të zyrave 14 milion lekë. Ndërkohë 28 milionë lekë të tjera janë shpenzuar për faturat e ujit dhe të dritave, shpenzime transporti dhe blerje kancelarie.
