Nënkryetarja e Kuvendit, Klodiana Spahiu theksoi rëndësinë e ndryshimeve të fundit në funksionimin e Kuvendit, duke i dhënë një rol më të madh në procesin e integrimit evropian.
Në një intervistë për RTSH 24, Spahiu tha se objektivi kryesor mbetet “Shqipëria Evropiane 2030”, ku Parlamenti merr edhe një funksion koordinues dhe mbikëqyrës në bashkëpunim me institucionet e tjera.
Ajo veçoi edhe rëndësinë e tre komisioneve të reja, që kanë si synim forcimin e shtetit të së drejtës, dëgjimin e zërit të qytetarëve dhe rritjen e llogaridhënies.
“Objektivi kryesor është “Shqipëria Evropiane 2030” ku Kuvendi ka rolin kryesor dhe nuk është vetëm ai që kemi për të realizuar përafrimin e legjislacionit por edhe roli koordinues dhe bashkëpunimit më të madh me të gjitha institucionet e tjera. Kjo do sjellë dhe një qasje të re sidomos në disa prej komisioneve. Rëndësia e tre prej komisioneve të reja të krijuara kanë të bëjnë me forcimin e shtetit të së drejtës, dëgjimin e zërit të qytetarit dhe mbikëqyrjen institucionale.
Komisionin e nismave qytetare, nga eksperienca edhe e vendeve të tjera evropiane, e kishim të mangët. Edhe llogaridhënia dhe mbikëqyrja që janë role të parlamentarëve, duhet të ngrihen në lartësinë e duhur dhe ky komision do të ketë një rol të veçantë. Janë risi dhe do të doja të shihnim rezultate shumë shpejt. Ndryshimet që janë bërë për rolin e kuvendit në procesin e integrimit evropian ishte i rëndësishëm duke forcuar rolin e tij dhe Komisionit të Integrimit në procesin e integrimit”, tha Spahiu.
E ndalur tek zgjedhjet e pjesshme lokale, Spahiu i konsideroi ato një mundësi për të marrë feedback pozitiv nga qytetarët dhe për të nxitur pjesëmarrjen, veçanërisht të atyre që kanë qenë më pasivë në proceset zgjedhore lokale.
“Duke e parë në aspektin pozitiv do thoja që është një mënyrë e mirë për të marrë një feedback pozitiv nga qytetarët që kanë marrë pjesë në zgjedhje dhe për të nxitur atë pjesë të qytetarëve që nuk kanë patur dëshirë të dalin në zgjedhjet lokale. Nëse në zgjedhjet e përgjithshëm janë forcat politike kryesore që angazhojnë qytetarët, në ato lokale janë pritshëmritë që kanë qytetarët për kryetarët e bashkive dhe punën që ata bëjnë”, tha ajo.
Lidhur me kandidaturën e socialistëve të Ogerta Manastirliut për Bashkinë e Tiranës, Spahiu e cilësoi si shembull të suksesshëm të administrimit të institucioneve që ka drejtuar më parë.
“Në lidhje me Tiranën, jam përpjekur shumë që të nxis promovimin e grave dhe vajzave për përfshirjen jo vetëm në politikë, por në drejtimin e institucioneve. Kur flas për Manastirliun i besoj punës së asaj si të ishte puna ime. Manastirliu ka treguar në çdo institucion që ka drejtuar se di ta bëjë punën e saj dhe është një administratore shumë e mirë. Ajo do jetë gjithashtu një burim nxitje edhe për shumë gra dhe vajza të tjera”, tha Spahiu.
