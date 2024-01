Është miratuar në Komisionin e Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale marrëveshja për njohjen e kontributeve shoqërore mes Shqipërisë dhe Kroacisë. Mbi 3000 shtetas shqiptarë, të cilët jetojnë e punojnë në Kroaci, do të përfitojnë njohje të periudhave kontributive për efekt pensioni, por jo vetëm

Zëvendës ministrja e Financave, Olta Manjani tha se së shpejti do të nisin bisedimet zyrtare dhe me Greqinë për njohjen e kontributeve mes dy vendeve. Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Astrit Hado tha se në proces është dhe marrëveshja për njohjen e kontributeve me Italinë, me të cilën deri tani është dakordësuar marrëveshja teknike.

Pas kalimit në komisionet parlamentare marrëveshja do të futet në fuqi pas ratifikimit në seancë plenare në Kuvend./m.j