Seanca e sotme ne Parlament ka nisur me tensione teksa Partia Demokratike eshte turrur drejt foltores pa asnje arsye.
Teksa e ka bllokuar ate, fjalen e ka marre Sali Berisha i cili ka deklaruar se qytetareve te Tiranes, Policia i ka thyer kockat dhe i ka çarë kafkat.
Ai shtoi se plumbat prej gome dhe thyerjet e kafkave i mertiojne ne fakt socialistet.
Thirrjeve te Berishes per t’iu pergjigjur Policise me dhune, kryeparlamentari Niko Peleshi i eshte pergjigjur duke e perjashtuat per te gjithe dite nga seanca.
Sipas Peleshit, thirrjet per dhune jane te ndaluara me rregullore. Nderkohe Berisha ka hapur celularin e tij dhe ka transmetuar ne Facebook nje fjalim te tijin gjate nderprerjes se seances.
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