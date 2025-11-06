Me 77 vota pro, 36 kundër dhe 0 abstenim, Kuvendi i Shqipërisë miratoi në parim pas një seancë maratonë mbrëmjen e së enjtes projektligjin për Barazinë Gjinore.
Pas debatit, PS kërkoi ndërprerjen e diskutimeve dhe kalimin direkt në votim të projektligjeve në rendin e ditës.
Propozimi u miratua me 77 vota pro dhe 15 kundër. Balla kërkoi gjithashtu një pushim 30-minutësh për mbledhje të grupit parlamentar socialist, duke theksuar se sulmi ndaj ambasadorit nuk lidhet me projektligjin për barazinë gjinore, por me vlerësimet pozitive të Komisionit Europian për Shqipërinë.
Gjatë seancës plenare, kreu i grupit parlamentar të PS-së, Taulant Balla, e cilësoi deklaratën si një incident të rëndë diplomatik dhe njoftoi se i është drejtuar Komisionit të Etikës për marrjen e masave disiplinore.
“I kërkojmë Partisë Demokratike të distancohet nga kjo deklaratë e turpshme. Ky është një sulm ndaj një ambasadori, që bie ndesh me kodin e etikës së Kuvendit,” tha Balla, duke shtuar se “bazuar në nenin 65, kërkojmë përjashtimin e deputetit Berisha për 30 ditë nga komisionet dhe seancat plenare.”
Nga ana tjetër, Sali Berisha mohoi akuzat, duke deklaruar se nuk ka fyer ambasadorin dhe se ka kërkuar sqarim për bazën ligjore të qëndrimit të BE-së mbi projektligjin për barazinë gjinore.
“Kam kërkuar nga ambasadori të na tregojë cilën direktivë mbështet këtë ligj. Zonja Marta Kos thotë se ai ka mbajtur qëndrimin e BE-së. Cila direktivë e BE-së përdor terminologjinë e përkatësisë së shumëfishtë gjinore?” u shpreh Berisha.
Përplasja mes palëve ka ndezur debat të fortë në Kuvend, duke sjellë reagime të ashpra dhe kërkesa për masa disiplinore ndaj kreut të opozitës.
