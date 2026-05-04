Këtë të hënë, 4 maj, zhvillohet seancë plenarë në Kuvendin e Shqipërisë. Punimet pritet të nisin në orën 17:00.
- Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 23.4.2026.Neni 44, pika 2, të Rregullores së Kuvendit)
- Njoftime. (Neni 44, pika 3, të Rregullores së Kuvendit)
- Diskutime për çështje të evidentuara nga zgjedhësit.(Në mbështetje të nenit 40/1, koha e diskutimeve për çështje të evidentuara nga zgjedhësit, e cila është jo më shumë se 4 orë, ndahet në mënyrë të barabartë mes shumicës dhe pakicës, duke marrë parasysh edhe deputetët jashtë grupeve parlamentare.)
Minutazhi për çështje të evidentuara nga zgjedhësit është si vijon:
• Grupi parlamentar i Partisë Socialiste: 142 minuta
• Grupi parlamentar i Partisë Demokratike: 60 minuta
• Grupi parlamentar “Aleanca për Ndryshim”: 12 minuta
• Grupi parlamentar “Partia e Lirisë”: 12 minuta
• Deputetët jashtë grupeve parlamentare: 16 minuta
Agron Shehaj – 2 minuta
Ana Dajko – 2 minuta
Besnik Brahimi – 2 minuta
Erald Kapri – 2 minuta
Mesila Doda – 2 minuta
Redi Muçi – 2 minuta
Shkurt Lasku – 2 minuta
Tedi Mula – 2 minuta
