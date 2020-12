Ulsi Manja kryetar i këtij komisioni tregon për Top Channel se çfarë informacioni specifik është kërkuar.

“Këtyre institucioneve do ti dërgohet i gjithë informacioni i bashkëpunimit të ndërsjellët jo vetëm me taskforcën e EULEX sepse ky bashkëpunim ka nisur që më përpara në kuadër të ligjit për marrëdhëniet juridiksionale me autoritet e huaja por edhe me UNMNI-un e Gjykatën e Hagës por edhe me taskforcën e EULEX-it. Do të merret i gjithë dokumentacioni bashkëpunimit në fushën e ndihmës juridike të ndërsjellët në fushën penale”.