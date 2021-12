Anëtari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Roland Bejko ka qenë i ftuar këtë të mërkurë në emisionin “Me Xhaxhiun” në Fax News, për të folur për Kuvendin e 18 dhjetorit thirrur nga Lulzim Basha.

Rolannd Bejko thotë se Kuvendi i thirrur nga kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ditën e shtunë është ngjarja e vitit, pasi PD do të ndahet nga e shkuara.

Ndër të tjera, Roland Bejko shprehet se ‘Berishizmi’ si filozofi na ka çuar në pragun e Europës, por për të hyrë aty duhet të ndahemi nga kjo filozofi.

Flet Roland Bejko

Kuvendi i së shtunës është ngjarja e vitit jo vetëm për faktin që PD do të ndahet nga e shkuara e shumë diskutueshme që i ka bërë shqiptarët të hezitonin t’i qaseshin PD-së. Çfarë është berishizmi? Nuk është thjesht një metaforë.

Por është diçka midis një pozicioni autotarist dhe gjysëm demokrat në drejtim. Berishizmi e ka sjellë PD-në në pushtet 2 herë. Por tashmë jemi në kohëra tjera ku duhet tjetër filozofi. Me Berishizmin erdhëm deri në pragun e Europës, por për të hyrë brenda duhet të ndahemi me të.

Partia pas 8 vitesh në opozitë do të kemi vetëm një kryetar. Për herë të parë Basha do të jetë i vetëm jo me bashkë kryetar me zotin Berisha. Mendoj se është vetëm jo mvetëm me aktin e 9 shtatorit por dhe nga prononcimi i pardjeshëm.

Unë kam kohë që dal në media dhe analizoj situatën brenda PD-së, dhe jap ndonjë këshillë. Por sugjerimi im për zotin Basha ka qenë të flasë hershëm, menjëherë sapo Berisha foli për të. Por zoti Basha ka tjetër kulture.