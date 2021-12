Nga Frrok Çupi

Kuvendi mbahet nesër. Por çfarë është ‘nesër’ krahasuar me një ditë të ngjashme të ‘dikur’?!… Ka shumë njerëz që tentojnë të kthejnë kohën; por as koha as vdekja nuk kthehet. Nesër mbahet Kuvendi kundër Perëndimit në ish- stadiumin me emrin e Qemal Stafws.

Çfarë na ngjan kjo ngjarje në historinë tonë?

Tani nuk besoj se ka mbetur as nam as nishan nga reliktet e Haxhi Qamilit: As mjekra e lëshuar, as kapelja gjysmë ushtarake e gjysmë fushore, as opingat me çorape pluhuri… E vështroj atë foto të rrallë dhe më duket se e kanë trilluar ‘babën’; nuk ka më asnjë shenjë…

Por ka mbetur vesi.

Nesër në një ambient shumë luksoz, të konsideruar si ‘diamanti i kuq i Tiranës’, (Arena Air Albania) mblidhet një kuvend i vjetër, i vjetër sa koha e pakthyeshme. Aty do të thërritet e njëjta thirrje që u lëshua në vitet 1914-15, me zërin e Haxhi Qamilit. Do të lëshohet thirrja se ‘nuk e dum Amerikën, as Perëndimin’. Dje, dita më e fundit e ardhjes së një përfaqësuesi të lartë të qeverisë amerikane, Escobar, ishte edhe dita e zërit më të lartë të ‘Kuvendit’ kundër Shteteve të Bashkuara. Dje i thanë se ‘ti nuk je Escobar, por je bar’, dje i thanë se ‘i ke punët në Amerikë, ne kemi punët tona’. Dje edhe vetë kryetari i ‘Kuvendit’, i shpallur ‘non grata’ për aleatin më të madh, i tha se ‘Amerika nuk ka asnjë të drejtë mbi mua, përderisa Amerikën e kam hedhur në gjyq në Amerikë’. Haxhi Qamili deklaronte se ‘unë dhe Perëndimi jemi në luftë, por unë më i fortë’.

Vesi shkatërrimtar i sulmit kundër Perëndimit, deri më sot, kishte mbetur varur në një këmbëz pushke të Haxhi Qamilit; por nesër shfaqet në stadiumin modern të Tiranës pas 106 vjetësh. Në datë 8 qershor 1915 prijësi i verbërisë anti- perëndimore, u var diku në rrethinat e Qukësit, prandaj edhe kjo datë shënon fundin e asaj ‘historie’ të padenjë për kombin tonë. Që atëherë kanë kaluar 106 vjet.

Haxhi Qamili kishte hoqi flamurin shqiptar të ngritur në Nëntor 1912 në Vlorë, sulmoi Princ Vidin dhe deklaroi se nuk do të lejonte tjetërkënd përveçse ‘princ turk’, ngriti një ushtri kundër institucioneve të shtetit që deri atëherë kishin orientin oksidentin… Arriti të grumbullojë një ushtri të rrezikshme e të verbër, derisa edhe e fitoi një copë tokë si disa fshatra në Tiranë. Vrau kundërshtarë, kërcënoi popullatën, ndoqi edhe princ Vidin duke i thënë se ‘shiko punët e tua, punët tona i dimë vetë’.

Pas kësa, kurrëmë deri në 11 dhjetor 2021, kombi shqiptar nuk ngriti ushtri e kuvende kundër Perëndimit. Amerika garantoi paprekshmërinë e kombit dhe të territoreve, dy herë.

… Çfarë është ‘nesër’ e krahasuar me një ditë si ‘dikur’, për shembull me vitin 2015 të Haxhi Qamilit?

Nesër është e qartë: Nesër nis Kuvendi i parë post- Qamilist, Kuvendi i parë anti- amerikan i disa shqiptarëve që vetëquhen politikanë. Në shenjën e parë dhe të fundit të Kuvendit do të jetë goditja mbi Amerikën. Do të jetë në ajër edhe një shantazh kundër fuqive të Perëndimit: Evropa do të konsiderohet ‘mike’, sepse aty Berisha ‘për gjasme’ bën gjyqin kundër Amerikës, dhe me këtë rast do të provojë të bëjë diversion mes dy fuqive të mëdha perëndimore. Tani, edhe këta, njësoj si shteti Islamik etj., luftën kundër Amerikës e quajnë ‘luftë për të arritur në demokraci’. Ata që rrethojnë ‘mareshalin e Kuvendit’, mendojnë se do të fitojnë të mbajnë të paprekura ato para që kanë fituar me korrupsion; ata do të thërrasin me gishta në vesh dhe do të frymëzojnë doktorin Marshall.

Nesër është dita e fillimit të ushtrisë ‘Qamiliste’. Sulmin e parë do ta bëjnë kundër ‘shtëpisë së tyre’, që quajnë selinë e PD. Aty do të kapin Lulin të gjallë- siç ëndërrojnë dhe me këtë rast do të marrin fuqinë për të goditur Shtetet e Bashkuara. ‘Me Peqinin dhe me Rrogozhinën pushtoj Evropën!’, pat thënë Haxhi Qamili. ‘Me 400 vetë nga Mamurrasi unë marr qeverinë!’, pat deklaruar ca vite të shkuara Dr. Berisha. Tani është momenti për të provuar edhe një herë se ‘koha dhe vdekja kthehen’.

Në këtë jetë, çdo gjë e paska një përvjetor; si e mira edhe e keqja. Ja ku është, nesër, 106 vjetori i Kuvendit kundër Amerikës.