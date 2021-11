Kryesia e Partisë Demokratike mori vendimin për mbajtjen e Kuvendit Kombëtar. Në një lidhje të drejtpërdrejtë për emisionin “Opinion, Sekretari i Përgjithshëm i PD, Gazment Bardhi, sqaroi se pse nuk u vendos për të mbajtur një kuvend të përbashkët duke qenë se Basha kërkon 18 Dhjetorin, ndërsa Berisha 11 Dhjetorin.

Bardhi tha se ka kërkuar që të propozohej kërkesa e pretenduar sipas tij e ¼ e delegatëve të partisë, mirëpo kjo nuk u pranua. Megjithatë, Bardhi u shpreh se miratimi i këtyre propozimeve do të ishte çështje vullneti dhe jo imponimi.

Gazment Bardhi: Dua të sqaroj qëndrimin tim në propozimin tim në mbledhjen e kryesisë.

Blendi Fevziu: Ke pasur një propozim ndryshe nga Basha.

Gazment Bardhi: Kam pasur një propozim që ishte ndryshe. Kam pasur një ftesë për kolegët që ky vendim i Kryesisë duhet të ishte një vendim që të na bashkonte të gjithëve bashkë. Interesi i të gjithëve bashkë do duhet të ishte të dëgjonim zërin e anëtarëve të Kuvendit Kombëtar. I kam kërkuar kolegëve që pretendojnë se kanë mbledhur ¼ e firmave që të bëhen zëri i tyre, jo zëri i Sali Berishës në mbledhjen e Kryesisë.

Blendi Fevziu: Si ta bënin?

Gazment Bardhi: I kërkova që të bëheshin zëri i tyre për të propozuar shtesa në rendin e ditës që kishte propozuar kryetari i partisë.

Blendi Fevziu: Në qoftë se do bihet dakord që mos të jenë dy kuvende…

Gazment Bardhi: Nuk ka dy kuvende, ka vetëm 1.

Blendi Fevziu: Po mirë pra, ju thoni 1 ata thonë 1!

Gazment Bardhi: Ka vendim të Kryesisë.

Blendi Fevziu: Nëse thoni që ai Kuvendi nuk ekziston, pala tjetër nuk ekziston kjo nuk funksionon më. Nëse bihet dakord mund të shkrihen dy rendet e ditës?

Gazment Bardhi: E kishin mundësinë sot në mbledhjen e kryesisë.

Blendi Fevziu: Po në Kuvend nuk mund të bëhet?

Gazment Bardhi: Jo sepse është përcaktuar në rendin e ditës. Njoftohet sipas statutit 1 muaj para kuvendit. apeli im ishte që të bëheshin zëri i atyre anëtarëve të Kuvendit.

Blendi Fevziu: Kjo nuk është e drejtë.

Gazment Bardhi: Pse?

Blendi Fevziu: Ata pretendojnë që kanë 4200 vota që sipas tyre bëjnë shumicën. Nëse ti i thua që bjer propozime, ti merr vendime që propozimet e tyre të bien poshtë. O do pranohen automatikisht, por nuk mund të propozohen dhe të hidhen poshtë.

Gazment Bardhi: Nuk ka anëtarë të kryesisë së PD që nuk do të dëgjojë zërin e Kuvendit Kombëtar.

Blendi Fevziu: Pse nuk i përfshini dy axhendat?

Gazment Bardhi: Sepse nuk u pranua zoti Fevziu. I është propozuar të shtojnë…

Blendi Fevziu: A do pranohej apriori propozimi i tyre?

Gazment Bardhi: Çdo anëtar i kryesisë mund të shtojë një pikë në rendin e ditës.

Blendi Fevziu: Kjo votohet nga kryesia?

Gazment Bardhi: Vendimi për thirrjen e kuvendit votohet nga kryesia/. Kryesia merr vendim për thirrjen e Kuvendit. Nuk ia hidhte poshtë. Kjo është hipotezë.

Blendi Fevziu: Unë hipoteza ngre.

Gazment Bardhi: Unë kam votuar pro vendimit të kryesisë sonte, do votoja pro rendin e ditës.

Blendi Fevziu: Mbase tjerët nuk votonin?

Gazment Bardhi: Kjo nuk është çështje imponimi, por vullneti. Nëse vullneti i tyre do ishte të mbahej Kuvendi do bënin këtë kërkesë me këtë axhendë.

Blendi Fevziu: Po nëse kryesia ua hidhte poshtë?

Gazment Bardhi: Kjo është nëse…

Blendi Fevziu: Kjo është pyetja thelbësore.

Gazment Bardhi: Kryesorja është që ata nuk kanë vullnet për të bërë Kuvend Kombëtar. Unë po të them do votoja pro.

