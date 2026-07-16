Tridhjetë e dy “dronë armiqësorë” u zbuluan në hapësirën ajrore të Kuvajtit që nga orët e para të mëngjesit, pasi sulmet iraniane thuhet se kishin në shënjestër një numër objektesh kritike në vend.
Në një deklaratë, zëdhënësi zyrtar i Ministrisë së Mbrojtjes së Kuvajtit, koloneli Saud Abdulaziz Al-Atwan, tha se Forcat e Armatosura i zbuluan dronët dhe i interceptuan.
“Dronët u interceptuan dhe u neutralizuan”, tha Al-Atwan, duke shtuar se mbetjet e tyre ranë në disa zona të banuara si pasojë e operacionit.
Sipas deklaratës zyrtare, mbetjet shkaktuan vetëm dëme materiale, ndërsa nuk u raportuan viktima apo të lënduar.
Njoftimi erdhi pas deklaratave të ministrit të Mbrojtjes së Kuvajtit, sipas të cilit sulmet iraniane goditën ose tentuan të godisnin objekte kritike në vend.
Ministria e Mbrojtjes theksoi se Forcat e Armatosura mbeten në gatishmëri të vazhdueshme për të mbrojtur hapësirën ajrore dhe infrastrukturën kritike të vendit.
“Forcat e Armatosura konfirmojnë angazhimin e tyre të vazhdueshëm për të përmbushur detyrat dhe përgjegjësitë me efikasitet, duke ruajtur një nivel të lartë gatishmërie dhe vigjilence, në funksion të forcimit të sigurisë kombëtare dhe mbrojtjes së qytetarëve dhe banorëve”, thuhet në deklaratë.
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