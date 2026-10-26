Tre burra u dënuan me vdekje në Kuvajt sot për komplot për të vrarë zëvendëspresidentin Fahad Youssef Saud al-Sabah, si dhe për bashkëpunim me Iranin dhe pjesëmarrje në Hezbollahun e Libanit, sipas Agjencisë Franceze të Lajmeve (AFP) duke cituar burime gjyqësore.
Të tre burrat vijnë nga komuniteti shiit, i cili përfaqëson rreth një të tretën e popullsisë së Kuvajtit dhe shumicën e popullsisë në Iran.
Gjykata dënoi me vdekje Hussein Abdullah al-Maatouk, një udhëheqës fetar dhe sekretar i përgjithshëm i Aleancës Kombëtare Islamike, si dhe dy nga të bashkëpandehurit e tij – njëri prej të cilëve ishte dënuar për terrorizëm në vitin 2016, përpara se të arrestohej përsëri prillin e kaluar, sipas të njëjtave burime.
Të tre burrat u akuzuan për minimizimin e interesave kombëtare, bashkëpunim me Iranin, planifikimin e vrasjes së zëvendëskryeministrit dhe ministrit të brendshëm, si dhe pjesëmarrje në Hezbollahun e Libanit, i cili është përcaktuar si një organizatë “terroriste” në Kuvajt, shtuan burimet.
Gjithashtu, 11 persona të tjerë të përfshirë në të njëjtin rast u dënuan me pesë vjet punë të detyruar.
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Burimi: Botë
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