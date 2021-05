Duke marrë parasysh që në 12 muajt e fundit ose më shumë nuk kemi mundur të udhëtojmë për shkak të pandemisë së koronavirusit, është normale që të kemi dëshirë për pushime. Por ka disa vështirësi në zgjedhjen e destinacionit të udhëtimit në mënyrë që të jetë argëtues dhe i sigurt, relaksues dhe stimulues.

Cilido qoftë pushimi që dëshironi, zgjedhja e një destinacioni udhëtimi në epokën Covid është edhe më e ndërlikuar.

Sepse përveç pyetjeve të zakonshme, shtohen edhe të tjera në lidhje me sigurinë, rregullat e vendit të destinacionit dhe mjetet që do të përdorim për t’i arritur dhe vizituar ato, si edhe gjendjen shëndetësore dhe sociale që do të gjejmë në atë vend.

Me pak fjalë, zgjedhja e opsionit të duhur mund të jetë një detyrë shqetësuese.

Ne po ju rendisim 4 këshilla për të zgjedhur destinacionin perfekt dhe për të arritur sa më shpejt të jetë e mundur.

Si të zgjidhni destinacionin e udhëtimit që është i përshtatshëm për ju?

Kushtojini vëmendje rregullave

Në një botë që ende po lufton pandeminë e koronavirusit, me kufizime dhe rregulla udhëtimi që ndryshojnë vazhdimisht, nga vendi në vend është mirë të mos jesh i papërgatitur.

Para se të rezervoni pushimet në çdo destinacion, duhet të njihni rregullat e Covid. Sidomos nëse doni të shkoni jashtë vendit.

Këshilla jonë është që gjithmonë të mbani nën kontroll faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme, ku mund të gjeni informacione të përditësuara, por edhe agjencitë e udhëtimeve.

Hartoni një listë të destinacioneve që mund t’ju pëlqejnë dhe më pas kontrollojini ato një nga një, si për të ditur nëse është e mundur të shkoni, ashtu edhe për të ndjekur procedurat, që të mos qëndroni mbeten në karantinë. A është situata që do të gjejmë ë e qëndrueshme dhe e sigurt? Si po shkon epidemia? Çfarë kufizimesh ekzistojnë për të udhëtuar? A janë restorantet e hapura?

Gjithçka është në internet. E tëra që ju nevojitet është një kërkim në Google për të gjetur të gjitha përgjigjet.

Çfarë do të donit të bënit?

Kur merrni në konsideratë destinacione të shumta për pushime, është e rëndësishme të mbani mend se çfarë ju pëlqen të bëni dhe çfarë lloj udhëtimi dëshironi.

Zgjedhja e destinacionit të duhur për një udhëtim kërkon një analizë të brendshme të aktiviteteve që vërtet ju interesojnë.

Pyet veten: cili është qëllimi i këtij udhëtimi? A doni thjesht të shijoni një relaksim në një vend të qetë ose të vizitoni vende të reja? Dëshironi të ecni, të bëni ski apo të bëni banjo dielli?

Pasi të keni vendosur se çfarë dëshironi të bëni, zgjedhja e destinacionit tuaj do të jetë më e lehtë.

Faktori kohë

Është shumë e rëndësishme të merrni parasysh se sa kohë keni në dispozicion për pushimet tuaja. Zgjidhni cilësinë mbi sasinë.

Në fakt, është gjithmonë më mirë të arrish në destinacionin tënd dhe të kalosh kohë, qoftë edhe pak, duke takuar njerëz të rinj dhe duke u njohur me kulturën në vend që të nxitosh në vende të ndryshme vetëm sa për t’i shënuar në listë.

Duke vepruar kështu, në fakt, jo vetëm që nuk do të përjetoni plotësisht ndonjë udhëtim, por gjatë kthimit mund të ndiheni më të stresuar dhe të lodhur sesa ishit para nisjes.

Llogarisni gjithmonë buxhetin tuaj

Kur zgjidhni një destinacion udhëtimi, është e rëndësishme të merrni gjithmonë parasysh buxhetin tuaj.

Kostoja është në fakt një faktor përcaktues për pushime, veçanërisht në zgjedhjen e vendit që do të vizitoni.

Bërja e disa hulumtimeve në internet para rezervimit ju lejon të kontrolloni opsione të shumta dhe të zgjidhni atë që është më afër sasisë që keni përcaktuar.

Për ata që kanë një buxhet të kufizuar, një këshillë mund të jetë udhëtimi jashtë sezonit; për të kursyer në fluturime dhe akomodim. / b.h