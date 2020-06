Presidenti Meta ka reaguar pas opinionit të Komisionit të Venecias për emërimet në Gjykatën Kushtetuese. Me anë të një postim në Facebook Meta shkruan: “Kauza e 2 marsit fitoi! Kushtetuta e para”, ndërsa publikoi edhe raporton e plotë.

Në 2 mars Kreu i Shtetit firmosi në tubimin e thirrur prej tij dekretin për kthimin në Kuvend të ligjit për betimin e gjyqtarëve. Po ashtu atë ditë ai paralajmëroi se do shpërndante Kuvendin me dekret, nëse deri në 15 mars nuk do të miratonte Reformën Zgjedhore, por ajo u shty prej pandemisë dhe deri më sot ende nuk është miratuar ende.

/e.rr