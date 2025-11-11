Këtë të martë, më 11 nëntor, Gjykata Kushtetuese do të zhvillojë një seancë për të shqyrtuar ankesën e Naureda Llagamit kundër vendimit të Gjykatës së Lartë, e cila shpalli Asim Vokshin fitues në procesin e votimit për anëtar të Gjykatës Kushtetuese.
Llagami pretendon se ka siguruar në total 9 vota, përfshirë një votë që Gjykata e Lartë e ka konsideruar të pavlefshme, duke u bazuar në dy shenja të supozuara si tentativë ndikimi në rezultat. Sipas rregullave, për t’u shpallur fituese i duheshin 3/5 e votave, dhe për shkak të pavlefshmërisë së votës, Asim Vokshi u shpall automatikisht anëtar i Gjykatës Kushtetuese, pasi ishte i pari në renditjen e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.
Llagami kërkon që kjo votë të njihet si e vlefshme dhe rezultati të ndryshohet në favor të saj. Ndërkohë, kërkesa për pezullimin e menjëhershëm të rezultatit të votimit është rrëzuar.
