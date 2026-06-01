Gjykata Kushtetuese shpalli sot vendimin lidhur me dy kërkesa për ngritjen e komisioneve hetimore parlamentare, duke rrëzuar njërën dhe pranuar tjetrën.
Sipas vendimit të Kushtetueses, është rrëzuar kërkesa për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për çështjen McGonigal, ndërsa u pranua hetimori për zgjedhjet e 11 majit.
Pas këtij vendimi të GJK reagoi kreu i grupit parlamentar të PD, Gazment Bardhi. Ky i fundit u shpreh se ky vendim është dëshmi flagrante e presionit politik ndaj Gjykatës.
“1 po, 1 jo, është politikë, jo drejtësi kushtetuese! Vendimi i sotëm i Gjykatës Kushtetuese për pranimin e kërkesës për ngritjen e Komisionit Hetimor të Kuvendit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025, kurse rrëzimin e kërkesës për ngritjen e Komisionit Hetimor të Kuvendit për aferën korruptive McGonigal, është dëshmi flagrante e presionit politik ndaj kësaj Gjykate”, shprehet Bardhi.
Reagimi i Bardhit
Se si mund të thuhet që kërkesës i mungonin indiciet për ta konsideruar çështje të veçantë, ndërkohë që ajo është e bazuar në 7 dokumente zyrtare të drejtësisë amerikane, arbitrazhit ndërkombëtar dhe drejtësisë shqiptare, vetëm një gjykatë nën presion politik mund ta thotë. Aq më tepër që kjo vendoset 4 me 4, dhe për këtë shkak rrëzohet pa vendim, njësoj si afera tjetër personale e Edi Ramës për çështjen “Becchetti”.
Por pavarësisht kësaj “e mirëkuptoj” Gjykatën Kushtetuese lidhur me vendimin e sotëm. Fundja, afera “McGonigal” është funerali politik i Edi Ramës dhe Gjykata jonë Kushtetuese kurrësesi nuk do mund të kishte guximin profesional për ta organizuar atë, njësoj si kolegët e tyre në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar që prej 3.5 vitesh mbajnë në sirtar procedimin penal nr. 22, të vitit 2023.
