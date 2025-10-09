Vendimi i dhënë sot nga Gjykata Kushtetuese për pezullimin e garës zgjedhore për Tiranën në 9 nëntor, sipas Toni Gogut, Ministër Shteti për Marrëdhëniet me Parlamentin, nuk ndryshon asgjë, pasi PS është në komunikim të vazhdueshlm me qytetarët.
Në emisionin “Top Story” në Top Channel, ai u shpreh se PS respekton ligjin.
“Ai ishte një vendim që e marrin organet që bëjnë zgjedhjet. PS është garuese në zgjedhje dhe nuk organizon zgjedhje. Dekretin e presidentit, presidenti cakton datën dhe Gjykata shqyrton më pas. Si përfaqësues i PS, gjëja e parë është që respektojmë ligjin, gjë që e kemi bërë që dinë e parë, nuk komentojmë vendimin e gjykatave, e sidomos asaj të Gjykatës Kushtetuese.
Kjo gjë do të ketë një vendim themeli ku Gjykata Kushtetuese do ta shqyrtojë më vonë. Shtabin e PS nuk ndryshon asgjë. Jemi në komunikim të vazhdueshëm me qytetarët e Tiranës. Patjetër që do të ketë një ditë zgjedhjesh, por kjo nuk e pengon PS që ka nisur një diskutim intensiv me qytetarët e Tiranës. Si do të vazhdojmë të ofrojmë shërbime publike, e hapësirat publike, modernizmi jetës së qytetarëve.
Ne si PS jemi të përgatitur, nga njëra anë të respektojmë ligjin dhe nga ana tjetër ti përgjigjemi qytetarit 24/24. Për shtabin elektoral tonin nuk ndryshon asgjë, për të vazhduar që Tirana jonë të ketë pulsin e jetës”, tha Toni Gogu.
