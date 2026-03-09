Qeveria e Kosovës ka reaguar në lidhje me vendosjen e masës së përkohshme lidhur me Dekretin për shpërndarjen e Kuvendit. Sipas komunikatës, ky vendim krijon hapësirën që çështja të trajtohet në mënyrë të plotë nga Gjykata Kushtetuese.
Qeveria ka thënë se pret që vendimi i Gjykatës të japë qartësim të plotë.
Deklarata e Qeverisë:
Vendimi i Gjykatës Kushtetuese për vendosjen e masës së përkohshme lidhur me Dekretin për shpërndarjen e Kuvendit pezullon zbatimin e këtij dekreti deri në shqyrtimin në themel të çështjes. Ky vendim krijon hapësirën që çështja të trajtohet në mënyrë të plotë nga Gjykata Kushtetuese, në përputhje me rendin kushtetues dhe parimet e funksionimit demokratik të institucioneve.
Për tre javë jemi në gjendje pritjeje, ndërkohë që një sërë marrëveshjesh dhe vendimesh me rëndësi për qytetarët vazhdojnë të mbeten pa miratimin e Kuvendit. Qeveria pret që vendimi përfundimtar i Gjykatës Kushtetuese të japë qartësi të plotë mbi këtë çështje dhe të përcaktojë standardin kushtetues që në të ardhmen institucionet dhe qytetarët të mos përballen me këto pengesa serioze.
Leave a Reply