Kreu i Grupit Parlamentar të PD, Gazment Bardhi ka reaguar pas vendimit të Gjykatës Kushtetuetse për të pezulluar zgjedhjet në Tiranë, duke rrëzuar dekretin e Presidentit Bajram Begaj.
Bardhi e cilësoi Kreun e Shtetit si “kllouni në Presidencë“, i cili sipas tij u diskreditua sot në sytë e opinionit publik.
Sipas tij, Begaj duhet të kishte dhënë dorëheqjen ditën e sotme pas këtij vendimi, duke e cilësuar dekretin e tij për zgjedhjet si shkeljen më të rëndë të Kushtetutës që është nga një President në këto 35 vite.
“Kllouni në Presidencë u diskretitua sot në sytë e gjithë opinionit publik, duke u shpallur me vendim të GJK si ushtar i ER. Nëse do kishte një grimcë dinjiteti sot do kishte dhënë dorëheqjen. Shkelje më të rëndë të Kushtetutës nuk ka kryer kurrë asnjë President në këto 35 vjet”, shkroi ai.
