Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky refuzon kërkesën e Moskës për t’i dorëzuar Rusisë rajonin lindor të Donbasit.
Disa orë pas takimit Trump-Putin në Alaskë dhe propozimit të të presidentit rus për tërheqjen e forcave ukrainase nga Donbasi, Reuters raporton se presidenti ukrainas ishte kategorik në bisedat telefonike me homologun e tij amerikan dhe udhëheqësit evropianë se Ukraina nuk ka ndërmend t’ia lëshojë rajonin Donbas Rusisë.
Gjithashtu javën e kaluar, Volodymyr Zelensky refuzoi t’ia dorëzonte kontrollin e rajonit Rusisë në këmbim të një armëpushimi.
“Nëse tërhiqemi nga Donbasi sot – fortifikimet tona, terreni ynë, lartësitë që kontrollojmë – padyshim që do të hapim një urë për rusët që të përgatiten për një ofensivë”, tha Zelensky.
