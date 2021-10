Në prag të nisjes së vitit të ri akademik, ministrja e Arsimit dhe e Sportit Evis Kushi ka uruar të gjithë studentët e pedagogët.

Ndryshe nga një vit më parë studentët dhe pedagogët do të jenë në auditor me kushtin që të jenë të vaksinuar.

“Ky fillim viti është një moment veçanërisht i rëndësishëm për të gjithë ne, sepse përkon pikërisht me fundin e emergjencës së një pandemie që na detyroi të heqim dorë dhe të sakrifikojmë shumë gjëra prioritare të jetës sonë. Por së bashku ne ia dolëm që të përshtatemi në kohë rekord me kufizimet dhe kushtet e reja. Madje edhe në muajt më të vështirë të krizës ne nuk qëndruam në pritje, por kemi kërkuar të gjitha mënyrat e mundshme se si të vazhdonim përpara me leksionet, seminaret, konferencat e çdo aktivitet tjetër pjesë e kurrikulave universitare”, shprehet Kushi.