Ministrja e Arsimit Evis Kushi, e cila kryeson listën e kandidatëve për deputet të PS-së ne Elbasan, tha se mandati i tretë i PS-së nuk është një qëllim në vetvete, por është mekanizimi i vetëm që na mundëson zbatimin e reformave dhe betejave që PS ka nisur.

‘Për secilin prej nesh nuk ka rëndësi numri, jemi të gjithë një skuadër që punon she lufton çdo ditë për të komunikuar çdo ditë me Elbasanin. Mandati i tretë i PS-së nuk është një qëllim në vetvete por është mekanizimi i vetëm që na mundëson zbatimin e reformave dhe betejave që ne kemi nisur së bashku. Në fakt populli i Elbasanit është një popull që di ta bëjë mirë diferencë, dhe unë jam e sigurt se më 25 prill do të votojnë për ato që punojnë.’- tha Kushi.

g.kosovari