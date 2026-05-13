Ish-deputeti demokrat Kreshnik Çollaku i është bashkuar prej pak ditësh parties Lidhja Demokratike e Kosovës. Pas një eksperience si këshilltar i presidentes Vjosa Osmani, ai duket se ka lënë pas politikën e Tiranës për t’u përfshirë drejtpërdrejt në zhvillimet politike në Kosovë. Në këtë intervistë ai flet për lidhjet e hershme me LDK-në, raportin me presidenten Osmani dhe arsyet që e çuan drejt këtij angazhimi të ri politik.
Çollaku ndalet edhe te kriza politike në Kosovë, të cilën e sheh si pasojë të një dëshire të pakontrolluar të kryeministrit Albin Kurti për të përqendruar në duart e tij të gjitha pushtetet. Ai rrëfen se ka qenë pjesë e negociatave mes Osmanit dhe Kurtit, para zgjedhjeve të dhjetorit të vitit të kaluar, në një moment kur po vendosej e ardhmja e bashkëpunimit të tyre politik.
Sipas Çollakut, ai ka marrë pjesë në tri takime të rëndësishme mes presidentes Osmani dhe kryeministrit Kurti, ku negociatat kaluan nga premtimi “i ke 66 votat e Vetëvendosjes për presidente”, deri te mesazhi i ftohtë politik: “Kushdo tjetër, përveç teje, mund të zgjidhet president/e e Kosovës”.
Në rrëfimin e tij, Çollaku përshkruan një klimë politike të tensionuar dhe një sjellje të kryeministrit që, sipas tij, po e çon Kosovën nga një krizë në tjetrën, me qëllimin e vetëm për të kontrolluar çdo pushtet institucional. “Tamam ashtu siç e do Serbia Kosovën”, shprehet ai, ndërsa analizon arsyet që, sipas tij, e kanë sjellë vendin në këtë pikë përplasjeje dhe pasigurie politike.
Ai bën edhe një krahasim mes Albin Kurti dhe Edi Ramës, duke analizuar çfarë i bashkon dhe çfarë i ndan dy liderët politikë. Sipas Çollakut, ndonëse në publik shpesh përpiqen të shfaqen në distancë apo në mospajtim me njëri-tjetrin, mes tyre ka pasur komunikime dhe koordinime të vazhdueshme politike.
