Inteligjenca e Moskës mund të ketë dhënë – ose mund të ofrojë ende – këshilla logjistike për rebelët Houthi në Jemen të angazhuar në “veprime trazuese” kundër rrugëve tregtare që kalojnë Gjirin e Adenit dhe Detin e Kuq si përgjigje ndaj operacioneve ushtarake izraelite në Gaza.

Një skenar kompleks që synonte të ndalonte trafikimin e armëve dhe lëndëve të para në Izrael, duke rënduar në të njëjtën kohë mbi ekonominë e partnerëve të tij perëndimorë.

Pentagoni është i bindur se dikush në Kremlin miratoi dërgimin e oficerëve të inteligjencës ushtarake GRU për të këshilluar Houthi-t rreth “anijeve tregtare” për të synuar në Detin e Kuq.

Mbështetje e ngjashme ishte dhënë tashmë, përsëri sipas amerikanëve, nga një komandant i lartë i Forcave Quds , njësia speciale e Iranit e përdorur për ” mbledhjen e informacionit dhe kryerjen e operacioneve jashtë territorit iranian.

“Teherani përdori një anije spiune për të “raportuar” objektivat që do të shënjestroheshin me raketat e furnizuara gjithmonë nga ajatollahët.

Dhe tani që Teherani dhe Moska duket se janë gjithnjë e më shumë të lidhur në një bashkëpunim ushtarak që filloi me furnizimin e dronëve kamikaze dhe vazhdoi me furnizimin e raketave me rreze të shkurtër veprimi, është legjitime të pyesim nëse ka vërtet një “lidhje midis interesave” për rrugët që përshkojnë dete.

Sipas disa lidhjeve, Rusia mund të ketë interes për të siguruar që kriza e Detit të Kuq të mos zgjidhet kurrë, kurrë. Ndërsa krahu i gjatë i Iranit në punët dhe strategjitë e Houthis është i njohur. Por a është vërtet e besueshme të mendosh se Moska synon të ndezë flakët e rebelimit në Jemen?

Hija e GRU në Jemen

” Anëtarët e inteligjencës ushtarake të Rusisë GRU veprojnë në territorin e Jemenit të kontrolluar nga Houthi në një rol këshillues”, kështu tha një zyrtar i lartë amerikan, i cili foli në “kushtin e anonimitetit” më të zakonshëm duke cituar burime të inteligjencës .

Megjithëse natyra e saktë e pranisë ruse në Jemen mbetet “e dyshimtë dhe e errët”, mund të bëhen hipoteza për rolin e luajtur nga oficerët e GRU në Jemen: duke ndihmuar në destabilizimin e ekuilibrit në lidhje me interesat e Moskës. Lufta e bërë nga spiunët në fund të fundit është kjo: e heshtur, e paqartë, largpamëse.

Një raport i publikuar në korrik nga Ëall Street Journal konfirmoi se Putini kishte luajtur me idenë për të mbështetur seriozisht Houthis, por u dekurajua nga sauditët.

Megjithatë, Middle East Eye gjithmonë raporton , dikush në Pentagon është ende “i shqetësuar” nga ideja se Kremlini synon të armatosë Houthis si një opsion për të ” dekurajuar Shtetet e Bashkuara që të lejojnë Ukrainën të godasë më thellë në territorin rus “. Një opsion që ende nuk është menduar nga Uashingtoni i cili është “ngurrues”.

Nga Deti i Kuq në Arktik

Sipas Formiche.it , i cili po ndjek gjurmët e interesave ruse dhe kineze në Arktik në lidhje me krizën e Detit të Kuq, me praninë e GRU-së në Jemen.

“Rusia mund të rrisë angazhimin e saj së bashku me Houthis me projekte të ndikimit rajonal. dhe nga një këndvështrim gjeostrategjik që arrin nga Mesdheu Indo në Arktik ”, shkruan Emanuele Rossi.

Në një artikull të dedikuar , gazetari i Formiche citon komandantin e Flotës së Pestë të SHBA-së, admiralin GM Ëikoff, i cili si koordinator i operacioneve detare në sektorin e Lindjes së Mesme mbështet ekzistencën e një “linjë të re furnizimi” me armë për Houthi-t që amerikanët do të ” Ne nuk besojmë se këto operacione janë të kufizuara vetëm për iranianët ,” thotë ai.

Sipas ekspertit rus të politikës së jashtme të Lindjes së Mesme dhe Afrikës nga Instituti Mbretëror i Shërbimeve të Bashkuara (RUSI), Samuel Ramani, tha “nëse Rusia do të furnizonte me armë Houthis, vendosja e këshilltarëve teknikë do të ishte hapi i parë “.

Megjithatë, kufizimi në dërgimin e këshilltarëve ushtarakë si në kohën e Lojës së Madhe mund të jetë i mjaftueshëm dhe më pak “invaziv” pasi është e vështirë të verifikohet.

Një lëvizje e përshtatshme ” duke pasur parasysh shqetësimet e sauditëve… një rrugë e mesme duke pasur parasysh se Putini përmbahet nga armatosja e Houthis “, thotë Ramani, i cili mund të klasifikohet në të ashtuquajturin ” bosht i rezistencës ” iranian që përfshin Huthit e Jemenit. , Hezbollahun libanez dhe Forcat e Mobilizimit Popullor irakian, të cilat mund të justifikojnë përfshirjen e Moskës në logjikën ” armiku i armikut tim është miku im “. Në këtë version të ngjarjeve çështja fetare do të vihej në plan të dytë.

Të gjitha pjesë e një strategjie më të gjerë

Nëse ” ka një lidhje midis luftës së Rusisë kundër Ukrainës dhe Detit të Kuq “, kjo mund të gjurmohet në faktin se “Putini i mban Shtetet e Bashkuara përgjegjëse për sulmet ukrainase ndaj anijeve ruse në Detin e Zi “, tha ai për Middle East Eye.

Gjenerali F. Mckenzie, ish-kryetar i Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara. Por si mund të anashkalojmë një lidhje të mundshme afatshkurtër me të ardhmen e rrugëve tregtare që përfshijnë Arktikun?

Vendimi i Putinit për të dërguar këshilltarë ushtarakë të GRU në Jemen, ” i motivuar nga dëshira për të organizuar më mirë aftësitë e inteligjencës së Houthis “, dhe operacionet gri të kryera në Libi dhe Sahel nga mercenarët Ëagner, mund të lidhen në një strategji të madhe ruse që merr ne kthehemi në kohë. Për Ambiciet dhe Premtimet e Pjetrit të Madh . Të cilat u ndoqën, për gati një shekull, nga agjentë sekretë rusë në tokat e diskutueshme dhe jomikpritëse.

