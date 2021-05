Nga Dritan Hila

Me vijne CV-te e djemve dhe vajzave qe duan te punesohen dhe shikoj qe kane lindur ne ‘97, ‘98, ‘99.

Nderkohe Berisha vazhdon e ligjeron.

Po ik mor ik, ik e shijo pleqerine, niperit, mbesat, meso peshkimin a dil ne mal. Ik se je bere ferre.

Une qe jam femija jot ne moshe dhe mendoj sa vite me kane mbetur dhe sa shume pasione do kisha deshire t’i ndiqja pa pasur nevoje te punoja, sa libra me kane mbetur pa lexuar e sa vende pa shetitur, sa ore do kisha dashur ti kaloja me familjen dhe miqte apo te dilja per peshkim, por nuk mundem, dhe me kap te qaret.

Ndersa ti i ke te tera, famen dhe parate, por rri e ju çan derrasat shqiptareve deri diten qe do ikesh nga kjo bote.

Si nuk e kupton qe te ka ikur koha, qe keta 20 vjeçaret me therrasin mua xhaxhi, e imagjino si ju dukesh ti?

Kush te ka mallkuar o lumemadh?!