Milani i ka befasuar të gjithë me ecurinë fantastike këtë sezon, kur ka mbetur edhe 1 ndeshje nga mbyllja e fazës. Kuqezinjtë e Stefano Piolit, udhëheqin kampionatin me 3 pikë epërsi nga Interi i vendit të dytë, teksa një rezultat pozitiv në sfidën e fundjavës ndaj Atalantës, do t’i shpallte kampion dimri 7 herë fituesit e Champions-it.

Precedentët e viteve të fundit, mund t’i japin të drejtë Milanit, për të ëndërruar, objektivin madhor, që është kampionati. Ata që fitojnë titullin simbolik në dimër nuk ka gjasa ta humbasin titullin e vërtetë në pranverë.

Duke përjashtuar rastet e veçanta të vitit 2005 dhe 2006, në mijëvjeçarin e ri, vetëm Lacio më 2000, Juventusi më 2002, 2003, 2016 dhe 2018 e kanë fituar titullin, pasi humbën kryesimin në mbyllje të fazës së parë të sezonit. 68,18% e klubeve kampione të dimrit janë bërë kampionë të Italisë në pranverë.

Ja kampionët e dimrit në Serie A, në 20 vitet e fundit

1999-00: Juventusi

2000-01: Roma

2001-02: Roma

2002-03: Milani

2003-04: Milani dhe Roma

2004-05: Juventusi

2005-06: Juventusi

2006-07: Interi

2007-08: Interi

2008-09: Interi

2009-10: Interi

2010-11: Milani

2011-12: Juventusi

2012-13: Juventusi

2013-14: Juventusi

2014-15: Juventusi

2015-16: Napoli

2016-17: Juventusi

2017-18: Napoli

2018-19: Juventusi

2019-20: Juventusi

g.kosovari