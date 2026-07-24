Shkalla e inaktivitetit, që mat përqindjen e popullsisë në moshë pune e cila nuk është as e punësuar dhe as nuk kërkon aktivisht një vend pune, shfaqi ndryshime të ndjeshme mes qarqeve gjatë vitit 2025.
Në këtë kategori përfshihen studentët, pensionistët e parakohshëm, personat që kujdesen për familjen, ata me probleme shëndetësore, si dhe individët që kanë hequr dorë nga kërkimi i një pune.
Përqindjen më të lartë të popullsisë joaktive në tregun e punës e kanë qarqet e Vlorës, Gjirokastrës, Shkodrës dhe Lezhës.
Nga ana tjetër, Kukësi dhe Berati kanë nivelin më të ulët të inaktivitetit, përkatësisht 31.7% dhe 31.8%.
Të dhënat tregojnë se rritja më e fortë vjetore e inaktivitetit u regjistrua në Kukës, ku norma u rrit me 9.4 pikë përqindje nga viti 2024 në vitin 2025. Kjo rritje lidhet me emigracionin e lartë, plakjen e popullsisë dhe mungesën e mundësive për punësim, faktorë që shpesh i dekurajojnë banorët të kërkojnë një vend pune.
Rritje të ngjashme shënoi edhe Gjirokastra, ku inaktiviteti u rrit me 9.1 pikë përqindje, duke arritur në 41.1%, niveli i dytë më i lartë në vend. Edhe ky qark karakterizohet nga plakja e popullsisë dhe emigracioni, të cilët ndikojnë në uljen e pjesëmarrjes në tregun e punës.
Megjithatë, Vlora mbetet qarku me shkallën më të lartë të inaktivitetit, me 40.8%. Kjo reflekton plakjen e popullsisë, punësimin sezonal në turizëm dhe faktin që një pjesë e konsiderueshme e banorëve nuk janë aktivë në tregun e punës gjatë gjithë vitit.
Në Shkodër, norma u rrit lehtë në 40%, ose me 1.1 pikë përqindje krahasuar me një vit më parë. Rritje më të moderuara u regjistruan edhe në Elbasan (2.3 pikë përqindje), Dibër (1.4 pikë përqindje) dhe Durrës (0.3 pikë përqindje).
Nga ana tjetër, Lezha regjistroi përmirësimin më të madh, me një ulje të inaktivitetit prej 3.7 pikë përqindje, nga 42.1% në 38.4%. Kjo rënie lidhet me rritjen e punësimit në sektorët e prodhimit, bujqësisë dhe turizmit, si edhe me shtimin e numrit të personave që janë rikthyer në kërkim aktiv të një pune.
Edhe Tirana shënoi një ulje të ndjeshme, me 2 pikë përqindje, duke zbritur në 37.5%. Si qendra më e madhe ekonomike e vendit, Tirana përfiton nga krijimi i vendeve të reja të punës në sektorët e shërbimeve, teknologjisë, ndërtimit dhe administratës, duke tërhequr më shumë persona drejt tregut të punës.
Berati regjistroi një ulje prej 2.2 pikë përqindje, ndërsa rënie më të vogla u shënuan në Fier (-0.7 pikë përqindje), Korçë (-0.5 pikë përqindje) dhe Vlorë (-0.1 pikë përqindje).
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