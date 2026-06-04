Deputeti i PS Taulant Balla ka denoncuar një fushatë të organizuar dezinformimi që synon dëmtimin e imazhit të Shqipërisë si destinacion turistik.
Përmes një reagimi në rrjetin social “Facebook”, ai ka paralajmëruar qytetarët dhe turistët për një video të rreme, e krijuar me inteligjencë artificiale, e cila po shpërndahet në mënyrë masive nga qindra llogari sociale në vende si Polonia, Çekia, Rumania, si dhe në vendet skandinave dhe balltike.
“Shikojeni, shikojeni këtë video të rreme ©️AI, e cila po shpërndahet nga qindra llogari sociale në Poloni, Çeki, Rumani, vendet skandinave, balltike etj. Madje edhe media të caktuara e publikojnë. Bëjnë thirrje të anullohen pushimet në Shqipëri, duke trilluar se lungomare në Vlorë është bllokuar nga 300 mijë protestues. Ndiqeni deri në fund për të parë të vërtetën”, shkruan Balla.
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