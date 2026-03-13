Media shtetërore iraniane po feston deklaratën e parë nga udhëheqësi i saj i ri. Kjo vjen ndërsa makina propagandistike pro-iraniane është në funksion të plotë, duke paraqitur një imazh të vendosur force në televizion dhe në rrjetet sociale: si ky imazh i gjeneruar me AI që dukej sikur tregonte ambasadën e shteteve të bashkuara në flakë pas një sulmi iranian në Arabinë Saudite.
Keqinformimi ka qenë i përhapur që nga fillimi i kësaj lufte. Udhëheqësit e iranit, për shembull, kanë paraqitur sulmet ndaj izraelit sikur kanë shkatërruar plotësisht qytete dhe asete kyçe ushtarake. Një përfaqësues parlamentar pretendoi javën e kaluar se të gjitha qendrat izraelite të sigurisë dhe inteligjencës po goditeshin nga raketat iraniane… dhe në këtë postim në rrjetet sociale nga sekretari i këshillit suprem të sigurisë kombëtare të Iranit, Ali Larijani, i postuar javën e kaluar, ai pretendoi se më shumë se 500 ushtarë amerikanë janë vrarë vetëm në ditët e fundit.
Në realitet, 11 ushtarakë të Shteteve të Bashkuara janë konfirmuar të kenë vdekur gjatë luftës deri tani. Imazhe të përmirësuara me AI kanë qarkulluar gjithashtu duke pretenduar se tregojnë një radar amerikan të shkatërruar në Katar. Pretendimi i paverifikuar u shpërnda gjithashtu në një artikull nga gazeta Tehran Times. Janë pretendime të rreme si këto që kanë përhapur dyshime tek audiencat ndërkombëtare mbi vërtetësinë e sulmeve si brenda Iranit ashtu edhe përtej tij.
Media shtetërore iraniane gjithashtu, siç pritej, ka qenë shumë selektive në mbulimin e saj. Merrni për shembull sulmin shkatërrues në shkollën fillore të Minabit në Iranit, i cili vrau më shumë se 168 vajza të reja dhe 14 mësues sipas mediave shtetërore. Mbulimi i gjerë i pasojave dhe funerali masiv i mbajtur për viktimat është një kontrast i fortë me reagimin e regjimit ndaj mijëra personave që raportohet se u vranë më herët këtë vit gjatë protestave kundër regjimit.
Natyrisht, si Shtetet e Bashkuara ashtu edhe Izraeli po përpiqen gjithashtu të formësojnë mbulimin e këtij konflikti të fundit në një betejë të pafund për të kontrolluar narrativën. Me gazetarë dhe anëtarë të publikut në Izrael që i nënshtrohen censurës ushtarake… dhe presidentin Donald Trump që bën deklarata të forta dhe të paqarta si kjo: “Kemi fituar. më lejoni t’ju them, kemi fituar”.
