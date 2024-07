Votat tashmë janë numëruar dhe konservatorët kanë mbetur me 121 deputetë. Por, mes tyre kush do të konkurrojë për të marrë postin e kreut të partisë, duke zëvendësuar Rishi Sunak, që do të largohet së shpejti? The Guardian rendit pretendentët kryesorë.

Jeremy Hunt

Ish-kancelari, i cili siguroi mandatin në Surrey me vetëm 900 vota kundër Liberal Demokratëve falë fushatës së bërë prej tij, por edhe votuesve besnike, ka thënë më parë se nuk do të garonte më, pasi ka humbur dy herë kundër Boris Johnson dhe më pas Liz Truss.

Por a mund të tundohet dhe të ndryshojë mendje? Disa konservatorë me shumë mundësi do ta dëshironin këtë. Hunt është shumë me përvojë, politikisht i zgjuar dhe një talent që mund të jetë i dobishëm në një parti që ka humbur thellë në zgjedhe dhe të tërheqë edhe votuesit konservatorë të moderuar me mendje demokratike.

Tom Tugendhat

Ish-ministri i sigurisë është deputeti tjetër i mbijetuar që ka të ngjarë të bëhet anija e shpresave të centristëve konservatorë. Në fushatën e lidershipit të vitit 2022 për të zëvendësuar Johnson, ai doli i pesti. Tugendhat është i dashur dhe ka besim në vetvete. E veçanta e tij është se, ndryshe nga shumë konservatorë, ia doli të fitojë bindshëm në zonën e tij elektorale ne Kent, me mbi 10 mijë vota.

Victoria Atkins

Shumë votues, madje edhe disa anëtarë konservatorë, mund të pyesin: “Kush?” Megjithëse një deputete që nga viti 2015, Atkins qëndroi rreth gjashtë muaj në kabinet, duke u bërë sekretare e shëndetësisë në riorganizimin përfundimtar të Sunak. Ajo megjithatë shihet brenda partisë si një komunikuese e mirë dhe ka një vend relativisht të sigurt në Lincolnshire, edhe pse nga gati 29.000 vota që numëronin konservatorët në 2019, tani numërojnë rreth 5.500.

James Cleverly

Ish-sekretari i Brendshëm u konfirmua në vendin e tij në Essex me rreth 3.500 vota, ndërkohë që ishte mjaft i pranishëm në fushatën elektorale.

I mirënjohur, i dashur dhe komunikues i mirë, ndërsa Cleverly është zyrtarisht një centrist, ndërsa dobësia e tij më e mundshme, është pozicionimi në projektin tashmë të zhytur Sunak.

Robert Jenrick

Ish-ministri i imigracionit ndoshta do të preferonte të paraqitej më poshtë në këtë listë nga qendra në të djathtë pas ripozicionimit si një njeri i vijës së ashpër të luftës së migracionit dhe kulturës, por ai ka qenë më parë një pragmatist.

Një figurë më parë pak e njohur, ndërsa ngritja në gradat ministrore nën drejtimin e Johnson bëri që ai të etiketohej “Robert Generic”. Ndryshimi i tij ideologjik e ka lënë të shihet nga disa në parti si një Suella Braverman. Megjithatë, ai besohet se është i prirur për të kandiduar dhe mund të befasojë njerëzit.