Ish-Presidenti Bamir Topi, i ftuar në studion e “Off the Record” me Andrea Dangllin, në A2 CNN, u shpreh i bindur se “kush merr Tiranën, fiton Shqipërinë”.
“Kanë dalë dhe po kërkojnë emrin, ndërkohë që na ndajnë 30 ditë nga zgjedhjet. Këta duhet të ndajnë mendjen: nëse do marrin pjesë, duhet të zgjedhin figurën më të fortë politike. Sepse zgjedhjet në Tiranë janë vetëm dy vjet para zgjedhjeve të rëndësishme për Tiranën. Kush merr Tiranën, kush merr mesin e fushës, siç ndodh në futboll, fiton ndeshjen”, tha Topi.
Sipas tij, humbja e besimit ka bërë që shumë emra të refuzojnë kandidimin për Tiranën.
“Njeriu kur humbet besimin, edhe kur e ka garën plotësisht të fitueshme, bën që të humbësh garën. Të gjithë ata që nuk pranojnë, dhe kjo është situatë debulese e opozitës, tregon gjendjen reale ku është opozita. Prandaj, për të dalë nga kjo situatë, që është sa politike, aq edhe psikologjike, PD-ja duhet të vendosë figurën me potencialin më të lartë politik, duke i dhënë garanci të plota për karrierën politike brenda partisë. Sepse nuk mund të digjen njerëzit”, theksoi ish-Presidenti.
