Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, është shprehur se organizatorët e protestës janë kryesisht njerëz me probleme me ligjin.
Komentet Balla i bëri përmes një postimi në rrjetet sociale, ku ka shkruar se këta persona kanë uzurpuar protestën, ku sipas tij, ka edhe njerëz që kanë dalë për problemet e tyre.
Balla ka paralajmëruar se për pak ditë do të zbardhet kush urdhëroi ‘dhunën kundër Kuvendit dhe Policisë së Shtetit’, teksa shtoi se po vjen edhe koha për të dialoguar me të gjithë ata protestues që kanë kërkesa dhe shqetësime legjitime.
“Kush janë ‘uzurpatorët’ e protestës?! Si ka mundësi që ‘uzurpatorët’ po dalin një nga një njerëz me probleme me ligjin?! Mes tyre persona me dënime për krime të rëndë, trafiqe, grabitje, të tjerë me identitet të fshehur deri tek ithtarë të një vendi armik me Shqipërinë. Kush e urdhëroi dhunën kundër Kuvendit dhe Policisë së Shtetit? Edhe pak ditë e gjitha do të zbardhet. Gjithashtu po vjen natyrshëm koha e dialogut me ata që kishin arsyet e tyre legjitime për të protestuar. Që nga shqetesimet për natyrën deri tek zemërimi ndaj atyre që shpërdorojnë besimin mbi karrigen e pushtetit, dëgjimin dhe reflektimin tonë”, ka shkruar Balla në rrjetet sociale.
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