Gjithkush ndodh që të gjendet në situata të vështira, në të cilat shmangia e një lufte bëhet pothuajse e pamundur. Megjithatë, ka nga ata që, për jetë të qetë ose natyrë njerëzore, rezistojnë dhe mbajnë instinktet e tyre.

Çdo shenjë e zodiakut zemërohet dhe grindet në një mënyrë tjetër. Horoskopi na ndihmon të zbulojmë se cilat janë qëndrimet më të shpeshta të secilës prej tyre gjatë një lufte. Lërini yjet të hetojnë shpirtrat tanë dhe mos harroni, paqja pas luftës është gjithmonë më e mira!

Dashi

Për ju të argumentoni është pak, si të bisedoni me miqtë. Ju zemëroheni shumë lehtë dhe menjëherë reagoni me zemërim, duke shkaktuar luftën. Është në përleshje që ju mund të njihni vërtet personin para jush. Luftimet tuaja, megjithatë, zhduken me të njëjtën shpejtësi me të cilën ato janë lindur dhe ju keni përparësi të madhe të mos ruani grindje ndaj kundërshtarëve tuaj të mëparshëm. Argumenti ju ndihmon të bëni marrëdhënien më pak të sheshtë. Pas të gjithave, ju i përkisni shenjës së luftëtarëve në zodiak!

Demi

Të diskutosh me ty mund të jetë me të vërtetë shqetësuese. Pasi dikush t’ju bëjë të humbni durimin (dhe nuk është e lehtë), përballeni me luftën në një mënyrë shumë instiktive dhe shpesh agresive. Sapo të arrini në grindje, kuptimi juaj zhduket dhe ju bëheni një person i ashpër dhe kokëfortë. Xhelozia dhe zotërimi juaj shkëlqejnë përmes grindjeve tuaja. Gjetja e qetësisë mund të jetë edhe më e vështirë dhe keni nevojë për një kohë shumë të gjatë para se të keni një marrëdhënie civile me kundërshtarin tuaj.

Binjakët

Kur luftoni, ju bëheni të padurueshëm dhe e fyeni kundërshtarin tuaj me ligësi. Inteligjenca juaj, në fakt, ju bën të kuptoni menjëherë cilat janë pikat e dobëta dhe plagët e hapura të personit para jush. Ju nuk duhet të dëgjoheni për gjithçka që thoni kur jeni nën kontrollin e zemërimit, sepse përndryshe askush nuk do të jetë në gjendje të bëjë paqe për ju. Kërkoni mjaft justifikime, por në të shumtën e rasteve, as nuk e besoni dhe bëni atë vetëm sepse ju duhet të mbani marrëdhënie të mira.

Gaforrja

Ankesat tuaja të vazhdueshme dhe ndjeshmëria juaj e madhe shpesh ju çojnë për të luftuar me njerëz që guxojnë të lëndojnë ndjeshmërinë tuaj. Ju jeni një person shumë i prekshëm dhe ju pëlqen të bëni viktimën dhe ta bëni personin para jush të ndjehet fajtor për faktin e thjeshtë se ju ka plagosur. Sidoqoftë, jo gjithmonë i thoni gjërat në fytyrë dhe, edhe nëse ju duket se gjeni një pikë pajtimi, brenda ju vazhdoni të mbani një mllef të madh për personin që ju bëri të luftoni dhe, sigurisht, të bërtisni.

Luani

Nuk ju pëlqejnë provokimet dhe kur dikush ekzagjeron, rënkimin tuaj mund ta dëgjoni në anën tjetër të botës. Ju jeni një person shumë instiktiv dhe ju bëheni shumë nervozë. Ju dëshironi që të tjerët t’ju shohin si një figurë autoritare dhe t’ju binden, pa pasur nevojë të arrini në një luftë të vërtetë. Por, nëse kjo nuk ndodh, mos qëndroni prapa dhe përballo kundërshtarin tënd me guxim dhe besnikëri, dy nga karakteristikat tuaja për të cilat gjithmonë tregoni krenari të madhe.

Virgjëresha

Më shumë se grindja, ju pëlqen të ndizni të tjerët dhe të vazhdoni derisa të arrini kufirin e durimit. Dhe pastaj duket se grindja fillon nga ata dhe jo nga ju. Kur grindeni, tregoni një shkëputje të madhe që të mos i jepni kënaqësi kundërshtarit tuaj për të parë që ju vuani ose qani. Ju preferoni t’u përgjigjeni me fjalë të mprehta dhe cinike. Ju mund të mbeteni të pakujdesshëm madje edhe para dikujt që ju ngacmuar, ju bërtet ose ju hedh objekte.

Peshorja

Ju urreni që të grindeni. Ju thjesht nuk mund të mendoni përse njerëzit po debatojnë dhe madje edhe nëse dikush ju sfidon ose provokon, përpiqeni të mbani një maskë diplomatike dhe të bëni një fytyrë të mirë të një loje të keqe. Nuk është e domosdoshme për ju të tregoni të vërtetën dhe ju preferoni të thoni një gënjeshtër të vogël për një qëllim të mirë. Ju nuk e kuptoni që, megjithatë, duke u përpjekur që gjithnjë t’i pëlqeni të gjithëve, në realitet, bëni që të ndiheni edhe më të pakëndshëm me ata që luftojnë në emër të të drejtave tuaja.

Akrepi

Ju jeni një person jashtëzakonisht i dyshimtë dhe i dyfishtë: sherri me ju është i lehtë. Thjesht prekni një nga ato çelësa (dhe ka shumë) që ndikojnë ndjeshmërinë tuaj ose pushtonin privatësinë tuaj. Kur grindeni, bota del jashtë: ju humbni totalisht kontrollin dhe britmat tuaja janë aq të forta sa dikush përreth jush ka edhe frikë. Dhe nuk ju intereson nëse jeni të drejtë apo jo: në çdo rast ju betoheni dhe jepni dëshmi të rreme se, pavarësisht nga arsyeja e mosmarrëveshjes, nuk është faji juaj. Gjithmonë fajësoni të tjerët.

Shigjetari

Duke argumentuar me ju çon në lodhjen e personit para jush. Ju jeni një person i pasionuar dhe kur luftoni me shtysë në çdo gjest tuaj dhe çdo fjalë. Pikërisht fjalët tuaja janë të vështira ndaj kundërshtarit tuaj: ju doni të jeni në të mirë të të gjitha shpenzimeve dhe, ndonëse nuk pranoni të jeni në anën e gabuar, po i ftoni shpjegimet aq të çuditshme sa të bezdisshme. Një grindje me ju nuk mund ta dijë fundin dhe shpesh rivali juaj dorëzohet vetëm për të mos dëgjuar që të flisni përsëri.

Bricjapi

Asnjëherë nuk e kupton nëse doni të merrni pjesë në luftë apo jo, sepse kur zemëroheni, bëheni akull: asgjë nuk ju shqetëson dhe asgjë nuk ju gërryen. Mos pranoni të arsyetoni me personin para jush dhe insistoni të shpjegoni motivet tuaja me kokëfortësi të madhe. Ju dëshironi që të ketë rregulla kur luftoheni, kështu që ju dhe kundërshtari juaj mund të bëni lëvizjet tuaja nga ana e tyre. Nuk e pranoni që dikush flet keq me ju dhe ju zemëroheni nëse dikush guxon të vërë duart mbi ju.

Ujori

Ju doni të grindeni vetëm kur ta vendosni dhe, në tërësi, nuk ndodh kaq shpesh. Kur ju provokojnë të tjerët, tregoni indiferencë të tillë që i bëni më nervozë. Nuk i jepni rëndësi fjalëve apo veprimeve të atyre që duan të grinden me ju. Zakonisht nuk mund të përballoni padrejtësitë ose kur jeni duke u marrë në pyetje. Dhe atëherë ju jeni ai që tallet aq shumë sa që duket e çmendur për të tjerët: por çfarë duhet të bërtas kur kam të drejtë?

Peshqit

Kur diskuton me ju, duket se jeton në një film veprimi: bëni drama në mënyrë teatrale që as një aktor nuk do të ishte në gjendje të bëjë aq zhurmë. Ju pëlqen të grindeni dhe ankoheni për gjithçka që nuk funksionon ashtu siç dëshironi. Ju jeni zakonisht ai që shkakton luftën dhe pastaj tregoni veten si një palë e dëmtuar. Megjithatë, në fund të ditës, ju jeni gjithmonë ai që merr një hap prapa ose tregoheni të gatshëm për të gjetur një pikë takimi me kundërshtarin tuaj. Dorëzim ose mençuri e madhe?