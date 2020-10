Gjykata ka lënë në fuqi vendimin për pezullimin nga detyra të kreut të OFL, Artan Shkëmbi. Në një dalje për mediat pas seancës, avokati mbrojtës Artan Broci u shpreh se ngjarja do të zbardhet shumë shpejt dhe se klienti i tij është i pafajshëm. “Është i interesuar për të zbardhur ngjarjen sa më shpejtë”, tha avokati për klientin e tij.

Avokati Broci u shpreh se Shkëmbi nuk ka pasur telefon që akseson platformën “encro chat”, e cila sipas hetimeve ishte vënë përgjim. Ai deklaroi se klienti i tij është i interesuar për zbardhjen sa më parë të kësaj çështje ndërsa theksoi se ai ka drejtuar operacione që kanë qenë edhe më sekret se kjo, por nuk ka çeduar asnjëherë.

Sipas Brocit, Shkëmbi ka një karrierë mbi 20-vjeçare në Policinë e Shtetit ku ka drejtuar me dhjetëra operacione. “Ka një karrierë rreth 20-vjeçare në Policinë e Shtetit. Ka drejtuar shumë operacione. Do e zbardhim me shumë shpejtësi”, vijoi avokati i kreut të OFL.