Më 12 qershor, një tragjedi ndodhi kur një aeroplan i Air India shpërtheu dhe u përplas në një ndërtesë banimi në Ahmedabad, Indi. Në ditët menjëherë pas tragjedisë, numri i vdekjeve të Boeing 787 u rrit në 279, duke përfshirë pasagjerët, anëtarët e ekuipazhit dhe viktimat në terren.

Siç raportohet nga The Times of India, janë shtatë persona që mund ta konsiderojnë veten me fat, sepse, për shkak të rrethanave të paparashikuara, nuk hipën në aeroplan dhe i shpëtuan tragjedisë.

Është e pamundur të përpiqesh të kuptosh se çfarë duhet të kenë ndjerë kur panë rrëzimin e avionit dhe më pas u zhdukën në flakë. Yaman Vyas është një punonjës magazine me leje pune në Mbretërinë e Bashkuar dhe, pas një vizite në shtëpi, po kthehej në Londër kur, i lutur nga nëna e tij që donte që ai të qëndronte me të edhe për disa ditë, ai vendosi të anulonte fluturimin dhe arriti të shpëtonte veten.

Dy pasagjerë të tjerë, Jaimin Patel dhe Priyia Patel, të moshës 29 dhe 25 vjeç, kishin shkuar në aeroport dhe më pas ishin ndaluar në portë për shkak të problemeve në lidhje me check-in.

Përpjekjet e tyre ishin të kota por, pasi u kthyen në shtëpi, ndezën televizorin dhe u ndërgjegjësuan për dramën që arritën ta shmangnin.

Gazeta tregon historinë e një nëne, Savji Timbadia, e cila gati për t’u nisur, vendosi të mos shkonte për të parë të birin, duke e shtyrë udhëtimin për javën e ardhshme. Një vendim i dhimbshëm i diktuar nga një shqetësim i brendshëm që gruaja mundi ta shpjegonte sapo mësoi për aksidentin.

Më pas është rasti i Bhoomi Chaunan, i cili mbeti i bllokuar në trafik dhe, duke mbërritur me vonesë, nuk u lejua të hipte në aeroplan nga stafi.

Një tjetër rast është ai i Jayesh Takkara, i cili humbi fluturimin sepse takimi i punës që zhvilloi në Kalkuta zgjati më shumë se ç’duhej dhe e bëri të pamundur të arrinte në kohë për të kapur avionin e nisur drejt Londrës.