Ekipi i delegatëve të Presidentit Putin në samitin me Presidentin Trump përfshinte një ministër me përvojë, i cili është gjithashtu poet qw ka botuar, si dhe një bankier i arsimuar në SHBA që është rritur në Kiev.
Një vështrim më i afërt mbi secilin prej tyre zbulon ndoshta histori personale befasuese.
Sergey Lavrov
Ministri i Jashtëm i Rusisë ngjalli habi kur mbërriti në Anchorage i veshur me një pulovër të bardhë ku shkruhej CCCP, që është shkurtimi rus për BRSS. Lavrov ka qenë diplomati kryesor i Rusisë që nga viti 2004 dhe është ministri i qeverisë më jetëgjatë në vend. Më parë kaloi dhjetë vjet si i dërguar i Rusisë në Kombet e Bashkuara në Nju Jork, ku bwri fushatw kundër futjes së rregullit qw ndalonte duhani. Karrierën e nisi si përkthyes në ambasadën sovjetike në Sri Lanka në vitet 1970. Përveç gjuhës sinhaleze, flet anglisht dhe frëngjisht. Ai ka botuar disa poezi në Rusi, përfshirë edhe në një përmbledhje të titulluar “Kompromisi i fundit me Zotin”, që doli në shitje në vitin 2020. Njëra prej tyre shkruan: “Rusia — e papërmbajtshme sërish — ngrihet, valë pas vale.” Dikur shihej si një liberal relativ, por me kalimin e viteve qëndrimet e tij janë bërë më të ashpra. Nuk konsiderohet pjesë e rrethit të ngushtë të Putinit dhe besohet se nuk ishte njoftuar paraprakisht për pushtimin e Ukrainës në vitin 2022.
Ashtu si Trump, ai ka reputacion për gjuhë pa censurë, duke murmuritur dikur “idiotë të mallkuar” gjatë një takimi me zyrtarë sauditë. Në vitin 2008, thuhet se i tha David Miliband-it, atëherë sekretar i Jashtëm britanik: “Kush je ti që të më japësh mësim, mor i mallkuar?”
Kirill Dmitriev
Kreu i fondit sovran të pasurisë së Rusisë ishte gjithashtu i pranishëm në bisedime. I lindur në Kiev gjatë periudhës sovjetike, Dmitriev ka studiuar në shkollë në kryeqytetin ukrainas si adoleshent. Një ish-mësues tha se ai i jepte përshtypjen se ishte “i gëzuar” kur Ukraina fitoi pavarësinë nga Moska në vitin 1991. Më vonë studioi në Universitetin Stanford dhe Harvard dhe punoi në Goldman Sachs në Nju Jork. Në Rusi, mbikëqyri prodhimin e vaksinës Sputnik V kundër koronavirusit dhe ndihmoi në shitjen e saj në tregjet e huaja.
Komentet e tij për Ukrainën kanë qenë shumë më pak të ashpra se ato të shumicës së zyrtarëve të lartë rusë, por nuk ka dyshim për besnikërinë e tij ndaj Putinit. Bashkëshortja e tij, Natalia Popova, thuhet të jetë mike e ngushtë e Katerina Tikhonovës — një nga dy vajzat që Putini i ka pranuar publikisht — dhe shërben si zëvendëse e saj në një fondacion shkencor në Moskë.
Në prill, ai u bë zyrtari i parë i lartë rus që vizitoi Shtetet e Bashkuara që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës, kur zhvilloi bisedime me Steve Witkoff, të dërguarin e Trump-it, në Uashington. Megjithëse Dmitriev është sanksionuar nga SHBA si një “aleat i njohur i Putinit”, besohet se Uashingtoni i hoqi përkohësisht ndalimin e hyrjes për të lehtësuar vizitën e tij.
Andrey Belousov
Ministri i Mbrojtjes së Putinit është një figurë relativisht e panjohur. Një ish-këshilltar ekonomik i Putinit, ai nuk ka përvojë ushtarake dhe emërimi i tij vitin e kaluar për të zëvendësuar Sergei Shoigu si zyrtari më i lartë i mbrojtjes së Rusisë u pa si një përpjekje për të luftuar korrupsionin brenda forcave të armatosura.
Ndërsa shumë nga këshilltarët ekonomikë të Putinit thuhet se ishin kundër pushtimit të Ukrainës, Belousov besonte se Rusia ishte “e rrethuar nga armiqtë”, sipas një zyrtari të cituar nga The Bell, një faqe ruse e pavarur. Ashtu si Putini, Belousov thuhet se është adhurues i arteve marciale, si dhe një i krishterë ortodoks praktikant. Burime të qeverisë ruse e përshkruan vitin e kaluar si “një person shumë sovjetik” që është “i organizuar, sistematik [dhe] i fortë”. Një zyrtar tjetër tha se ai ishte “i besuar shumë” nga Putini.
Anton Siluanov
Përfshirja në delegacionin e Putinit e një tjetër ekonomisti, ministrit të Financave të Rusisë, është domethënëse. Moska tha se samiti do të përfshinte një diskutim mbi “potencialin e madh të pashfrytëzuar” në marrëdhëniet ekonomike Rusi–SHBA, dhe Siluanov ka luajtur një rol kyç në përpjekjet e Rusisë për të zbutur efektet e sanksioneve perëndimore, të cilat Putini kërkon që të hiqen si kusht për çdo marrëveshje armëpushimi.
Ai u emërua në vitin 2011, ndërsa Putini ishte kryeministër. Nuk ishte e qartë nëse miku ishte Dmitry Medvedev, ish-presidenti dhe kryeministri rus, i cili më parë ishte mburrur për koleksionin e tij të disqeve të Deep Purple.
Yury Ushakov
Anëtari i fundit i delegacionit ishte një ish-ambasador rus në Shtetet e Bashkuara, i cili tani është këshilltari kryesor i Putinit për politikën e jashtme. Ashtu si Lavrov dhe Dmitriev, ai do të jetë i njohur mirë për delegatët e Trump-it, pasi gjithashtu mori pjesë në bisedimet SHBA–Rusi në Arabinë Saudite në shkurt. Ndërsa në anën tjetër…
Steve Witkoff, 68 vjeç
Miliarder dhe partner i rregullt golfi i Trump-it. I dërguar i posaçëm në Lindjen e Mesme derisa roli i tij u zgjerua dhe vizitoi Rusinë pesë herë, duke ndihmuar në ndërmjetësimin e samitit në Alaska.
Marco Rubio, 54 vjeç
Sekretari i Shtetit dhe këshilltari i përkohshëm i sigurisë kombëtare, është kritik i ashpër i Rusisë që dikur e përshkroi Putinin si një “gangster”. Më herët këtë javë, Rubio tha se Ukraina do të kishte nevojë për garanci sigurie si pjesë e çdo marrëveshjeje paqeje.
John Ratcliffe, 59 vjeç
Drejtor i CIA-s dhe besnik i Trump-it, i cili kohët e fundit urdhëroi një rishikim që diskreditonte vlerësimin e mëparshëm të agjencive të spiunazhit amerikan se Rusia kishte ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016.
Scott Bessent, 62 vjeç
Sekretari i Thesarit i ka thënë vendeve evropiane të “heshtin ose të veprojnë” lidhur me sanksionet ndaj Rusisë, duke i akuzuar ata për standarde të dyfishta në blerjen e naftës ruse të rafinuar në Indi.
Pete Hegseth, 45 vjeç
Sekretari i Mbrojtjes ka thënë dikur se rëndësia e luftës në Ukrainë “është e vogël në krahasim” me luftën kundër “wokeness”. Ai gjithashtu ka deklaruar se Amerika nuk është më “kryesisht e fokusuar” në sigurinë evropiane.
