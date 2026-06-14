Shtëpia e Bardhë po përballet me shqetësime serioze për një rrjedhje të mundshme informacioni nga mbledhje tepër konfidenciale të zhvilluara në Dhomën e Situatave (Situation Room), pasi zyrtarë të lartë dyshojnë se gazetarët e New York Times, Maggie Haberman dhe Jonathan Swan, kanë siguruar detaje të ndjeshme që më pas janë përfshirë në librin e tyre të ri, “Regime Change”.
Libri, i cili pritet të publikohet më 23 qershor dhe bazohet në mbi 1.000 intervista, ofron një pasqyrë të detajuar të diskutimeve dhe vendimmarrjeve brenda administratës së presidentit Donald Trump gjatë mandatit të tij të dytë.
Sipas fragmenteve të publikuara nga New York Times, autorët përshkruajnë me saktësi disa mbledhje të nivelit të lartë që kanë trajtuar çështje të ndjeshme, përfshirë strategjinë amerikane ndaj Iranit dhe dosjen e Jeffrey Epstein.
Mediat amerikane raportojnë se brenda administratës ekziston frika se disa prej këtyre bisedave mund të jenë regjistruar ose dokumentuar në mënyrë të paautorizuar. Axios thekson se, nëse vërtetohet një gjë e tillë, do të bëhej fjalë për një shkelje të rëndë të sigurisë në një nga ambientet më të mbrojtura të qeverisë amerikane.
“Nuk e dimë saktësisht cilat biseda mund të jenë regjistruar, por ekziston shqetësimi se disa nga diskutimet tona më sensitive kanë dalë jashtë”, citohet të ketë thënë një burim nga administrata amerikane.
Deri tani, Shtëpia e Bardhë nuk ka kundërshtuar autenticitetin e dialogëve të publikuar në fragmente të librit. Mes tyre përmendet edhe një deklaratë e Sekretarit të Shtetit, Marco Rubio, lidhur me skenarët e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu për një ndryshim regjimi në Iran.
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