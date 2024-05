Nga pikëpamja ime kjo është gjëja e parë që më bie në sy nga një vështrim vertikal i raporteve të këtyre institucioneve. Unë mendoj që Ministria e Drejtësisë ka një rol shumë të rëndësishëm apo qeveria shqiptare ka një rol shumë të rëndësishëm në sistemin e drejtësisë sepse ka një instrument jashtëzakonisht të rëndësishëm siç është iniciativa ligjore e për rrjedhojë aty ku konstatohen problematika që kanë të bëjnë me moszbatimin e ligjit apo moskuptimin e ligjit apo me problematika me hartimin e legjislacionit, është Ministria e Drejtësisë që duhet të deduktojë problematika në legjislacion, bëra këtë parashtrim për pyetjen që do të bëj më pas, të cilat mendoj që nga këto probleme duke mos pas indikator unë do t’i bëj pyetjen, por shpresoj që të marr përgjigje, por e di që edhe ju do të keni vështirësi për këto pyetje. E para është shqetësimi mbi masat e sigurimit, a ka një studim nëse ka qasje të njëjta për çështje të njëjta nga gjykata të ndryshme mbi masat e sigurimit?