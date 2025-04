Në një kohë kur vendi ndodhet 2 javë nga zgjedhjet parlamentare të 11 majit, News24 në bashkëpunim me Notosondaggi kanë “fotografuar” prirjen elektorale të qytetarëve, në sondazhin e dytë të publikuar këtë të hënë, në emisionin Log. nga Endri Xhafo.

Pyetjes: Nëse nesër do të mbaheshin zgjedhjet kombëtare në Shqipëri për të rinovuar Parlamentin, ju cilën parti do të votonit?

45.5% e qytetarëve janë përgjigjur se do të votonin Partinë Socialiste (varion 43.5%-47.5%). PS ka pësuar rënie me 0.5 krahasuar me sondazhin e 14 prillit. 36% do të votonin Partinë Demokratike dhe koalicionin e drejtuar prej saj Aleanca për Shqipërinë Madhështore (34%-36%). Opozita është rritur me 1% në krahasim me 2 javë më parë.

6.5 do të votonin partinë Mundësia, 5.5% koalicionin Nisma-Shqipëria Bëhet, 2% PSD-në dhe po 2% Lëvizjen Bashkë.

Partia Mundësia ruan të njëjtat kuota krahasuar me sondazhin e 14 prillit, ndërsa Nisma-Shqipëria Bëhet rritet me 0.5%.

PSD zbret me 0.5%, ndërsa Lëvizja Bashkë rritet me 0.5% krahasuar me 14 prillin.

Me 1% zbret koalicioni Euroatlantik i drejtuar nga ish-kryetari i PD, Lulzim Basha, ndërsa në rënie me 0.5% është edhe Djathtas për Zhvillim.

Rriten me 0.5% ata që do të votonin një forcë tjetër politike.

Të dhënat e sondazhit

Partia Socialiste – 45.5% (43.5%-47.5%)

Koalicioni PD-ASHM – 36% (34%-36%)

Partia Mundësia – 6.5% (5.5%-7.5%)

Koalicioni Nisma-Shqipëria Bëhet – 5.5% (4.5%-6.5%)

Partia Socialdemokrate – 2% (1%-3%)

Lëvizja Bashkë – 2% (1-3%)

Koalicioni Euroatlantik – 1% (0-2%)

Koalicioni Djathtas për Zhvillim – 0.5% (0-1%)

Tjetër – 1% (0-2%)