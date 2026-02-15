Historiani Pëllumb Xhufi, i ftuar në intervistë me Mirela Milorin, ka folur për historinë e liderëve të Shqipërisë. Ai është ndalur te disa figura kryesore, ku ka dhënë një opinion për secilin prej tyre.
“Për Skënderbeun, një luftëtar dhe një politikan i jashtëzakonshëm. Për Enver Hoxhën, ky është me të mirat e me të ligat, ka qenë patriot padyshim. Sali Berisha, shqiptar dhe ky, egërsia e tij më shqetësoi që në fillim me ndjenja të forta dhe urrejtje; nuk e di si e ka dashurinë. Fatos Nano, ndjenjën e përgjegjësisë nuk e kishte. Edi Rama ishte piktor, po është i formuar dhe ka një projekt të tij. Njerëzit me projekt janë pak. Ky ka një projekt. Është pak, do i thosha, radikal do ndryshimin, por përdor metoda radikale; ai konsideron të gjithë ata që kanë jetuar në kohën e komunizmit të tejkaluar. Enver Hoxha dhe Edi Rama kanë qenë njerëz me projekt”, tha Xhufi.
