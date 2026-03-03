Zyrtari i lartë ushtarak iranian, Ahmad Vahidi, është emëruar kreu i ri i Gardës Revolucionare, pas vdekjes së komandantit të mëparshëm, Mohammad Pakpour, gjatë sulmeve të së shtunës nga SHBA-Izrael në Teheran, ku viktimë mbeti edhe lideri suprem, Ali Khamenei.
I lindur më 27 qershor 1958, Ahmad Vahidi, i cili më parë shërbeu si kreu i njësisë ushtarake të huaj të Gardës, Forcës Quds, akuzohet për përfshirje në bombardimet e ambasadës izraelite dhe qendrës së komunitetit hebraik AMIA në Argjentinë në vitet 1990.
Në vitin 1992, një bombardim i ambasadës izraelite vrau 29 persona. Dy vjet më vonë, një kamion i mbushur me eksplozivë u përplas në qendrën komunitare AMIA në Argjentinë, duke shkaktuar shpërthimin dhe duke lënë 85 të vdekur dhe 300 të plagosur.
Argjentina dhe Izraeli kanë dyshuar prej kohësh se Hezbollahu kreu sulmin ndaj AMIA me kërkesë të Iranit. Në vitin 2024, më shumë se tre dekada pas sulmeve vdekjeprurëse, një gjykatë argjentinase fajësoi përfundimisht Iranin për sulmin, duke e përshkruar vendin si një “shtet terrorist”.
Vahidi është kërkuar nga Interpoli që nga viti 2007 për rolin e tij në sulme, me pak përparim, por pas vendimit të gjykatës, Argjentina ia riktheu kërkesën e saj Interpolit për arrestimin e tij.
Ai shërbeu gjithashtu si ministër i Brendshëm i Iranit nga viti 2021, deri në vitin 2024.
Komandanti i mëparshëm i Gardës Revolucionare, Mohammad Pakpour (foto sipër), luajti një rol kyç në operacionet rajonale dhe programet e raketave.
Ai mori përsipër udhëheqjen e Gardës Revolucionare në qershor, pas vdekjes së paraardhësit të tij gjatë luftës 12-ditore.
