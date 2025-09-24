Zyrtarët amerikanë besojnë se banda më famëkeqe e Venezuelës është themeluar tani në Shtetet e Bashkuara dhe dyshohet se drejton një rrjet shumështetëror trafikimi njerëzor, duke sulmuar oficerët e policisë dhe duke shitur drogë. Gazetari i CNN, Rafael Romo, na tregon se si banda Trende Aragua hyri në vend dhe si po përpiqen forcat e rendit t’i kundërvihen kërcënimit.
Gjatë disa viteve të fundit, ata kanë terrorizuar shumë vende të Amerikës së Jugut.
Policia në rajon thotë se një bandë venezueliane e njohur si Tren de Aragua ka viktimizuar mijëra njerëz përmes zhvatjes, trafikimit të drogës dhe qenieve njerëzore, rrëmbimit dhe vrasjes, shkruan A2 CNN.
“Është organizata kriminale më shkatërruese që vepron sot në Amerikën Latine, një sfidë e vërtetë për rajonin”, thotë Oscar Naranjo, ish-komandant i policisë në Kolumbi.
Dhe tani forcat e rendit të SHBA-së, duke përfshirë doganat dhe mbrojtjen kufitare dhe FBI-në, thonë se banda ka hyrë në vend.
“FBI El Paso mund të konfirmojë se anëtarët e Treinde Aragua kanë kaluar në Shtetet e Bashkuara”, konfirmon Britton Boyd, agjent special i FBI.
Zyrtarët thonë se banda e ka origjinën në shtetin Aragua të Venezuelës, ku udhëheqja e saj vepronte nga burgu famëkeq To Coron, të cilin e kontrollonin për vite me radhë.
Kur zyrtarët venezuelianë e bastisën atë në shtator, ata zbuluan se të burgosurit kishin ndërtuar një pishinë dhe disa restorante brenda mureve të burgut, përveç armëve të sekuestruara nga të burgosurit, duke përfshirë pushkë automatike, mitralozë dhe mijëra fishekë.
Alvaro Bosa, një ish-oficer policie venezueliane që tani jeton në Florida, thotë se ai iku nga vendi i tij kryesisht sepse banda ishte bërë aq e fuqishme sa mund të vriste forcat e ligjit si ai pa u ndëshkuar.
Bosa thotë se një koleg oficer policie që refuzoi të bashkëpunonte me bandën u qëllua 50 herë. “Ai refuzoi dhe u vra. Ai e lidhi trupin e tij në një motoçikletë dhe e tërhoqi atë nëpër lagjen San Vicente për të demonstruar fuqinë e Tren de Aragua”, thekson Bosa.
Departamenti i Shtetit i SHBA-së e quan Tren de Aragua bandën kriminale më të fuqishme të Venezuelës.
“Ata kanë ndjekur shtigjet e migrimit nëpër Amerikën e Jugut në vende të tjera dhe kanë krijuar grupe kriminale në të gjithë Amerikën e Jugut ndërsa ndjekin ato shtigje dhe se duket se kanë ndjekur migrimin në veri drejt Shteteve të Bashkuara”, nënvizon agjenti I FBI Boyd.
Shefi i patrullës kufitare amerikane, Jason Oëens, i cili ka konfirmuar arrestime të shumta të anëtarëve të dyshuar të Tredeiragua gjatë vitit të kaluar, lëshoi një paralajmërim në fillim të prillit pasi raportoi një tjetër arrestim.
Kini kujdes nga kjo bandë, tha ai. Është më e fuqishmja në Venezuelë, e njohur për vrasje, trafik droge, krime seksuale, zhvatje dhe akte të tjera të dhunshme.
Sfida për zyrtarët e zbatimit të ligjit është se është shumë e vështirë të dihet se sa anëtarë të Trendia Ragu janë tashmë këtu në Shtetet e Bashkuara. Ajo që disa emigrantë venezuelas po na thonë këtu në Florida dhe shtete të tjera është se ata tashmë po fillojnë të shohin në komunitetet e tyre të njëjtin lloj aktiviteti kriminal nga i cili ikën në Venezuelë.
“Ishte thjesht një emër që përsëritej. Arsyeja pse shumë zgjedhës venezuelas u larguan nga Venezuela ishte për shkak të kësaj bande të organizuar kriminale”, thekson Rolando Vasquez, avokat për emigracionin.
Ai thotë se shumë nga klientët e tij, kryesisht emigrantë venezuelas, janë viktimizuar nga banda.
“Epo, ata kanë duart e tyre në prostitucion, vrasje me kontratë, shitje droge, shitje armësh, çfarëdo që të doni. Ata mund të përfshihen në të gjitha llojet e aktiviteteve kriminale. Ata do të përfshihen në çdo aktivitet të paligjshëm për fitim”, shton ai.
Në fund të majit, Dogana dhe Mbrojtja Kufitare e shtoi grupin kriminal në listën e saj prej 2,024 bandash, duke thënë se 41 anëtarë të dyshuar të Tren d’Aragua u arrestuan në vitin e kaluar fiskal ndërsa hynin në vend ilegalisht, dhe shtatë të tjerë janë ndaluar deri më tani këtë vit.
Sipas një gjykate të dokumentuar, prokurorët besojnë se vëllai i burrit venezuelian të akuzuar për vrasjen e studentes së infermierisë në Xhorxhia, Lake and Riley, është i lidhur me bandën.
Një gjyqtar në Qarkun Miami Dade tha në një seancë dëgjimore se një nga dy të dyshuarit për vrasjen e një ish-oficeri të policisë venezueliane në Floridën Jugore dyshohet se është anëtar i bandës.
Dhe kohët e fundit, një burim nga policia e Nju Jorkut i tha CNN se 19-vjeçari që dyshohet se hapi zjarr ndaj dy oficerëve pasi ata u përpoqën ta ndalonin atë për shkak se po ngiste një skuter në drejtimin e gabuar ka tatuazhe të lidhura me bandën.
Bosa, ish-oficeri i policisë venezueliane, thotë se qeveria amerikane nuk ka asnjë mënyrë për të ditur nëse një emigrant venezuelian që kërkon azil në kufirin jugor është në të vërtetë një kriminel, sepse Venezuela, si çështje politike, nuk ndan informacione me Shtetet e Bashkuara.
“Asnjë oficer doganor nga FBI nuk ka një mënyrë për të identifikuar vërtet një kriminel venezuelian”, thekson Bosa.
Vasquez, avokati i imigracionit, thotë se koha që forcat e ligjit të SHBA-së të veprojnë është tani. “Ata duhet ta marrin këtë organizatë kriminale, si një kërcënim serioz për komunitetet tona. Ata nuk do të përqendrohen vetëm në viktimizimin, e dini, të komuniteteve lokale të emigrantëve. Ata po dhunojnë agjentët e zbatimit të ligjit, po kërcënojnë shtetas amerikanë, si mua për shembull”, thekson ai.
Disa zyrtarë federal pajtohen me këtë. “Shqetësimi ynë më i madh do të ishte të sigurohemi që partnerët tanë janë të vetëdijshëm për të qenë vigjilentë”, thotë agjenti i FBI, Boyd, shkruan A2 CNN.
Dhe ky është çelësi, thonë zyrtarët federalë, kur bëhet fjalë për t’u siguruar që ky kërcënim i ri në Shtetet e Bashkuara të mos shndërrohet në sfidën e sigurisë kombëtare që është bërë në disa vende të Amerikës Latine.
Burri i akuzuar për vrasjen e Lake dhe Riley është deklaruar i pafajshëm në gjykatë. Ai nuk është akuzuar për lidhje me Tren de Aragua. Vëllai i tij, i cili dyshohet se është pjesë e bandës, përballet me një akuzë federale për posedim të një Green Card false.
