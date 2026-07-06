Një emër po fiton gjithnjë e më shumë peshë në udhëheqjen e Kinës. Bëhet fjalë për Cai Qi, bashkëpunëtorin më të afërt të presidentit Xi Jinping, i cili sipas analistëve konsiderohet sot njeriu i dytë më i fuqishëm në politikën kineze dhe figura që po përgatit terrenin për mandatin e katërt të Xi në krye të Partisë Komuniste, i cili pritet të miratohet në Kongresin e XXI të partisë në vitin 2027.
Edhe pse zyrtarisht renditet i pesti në Komitetin e Përhershëm të Byrosë Politike, Cai Qi ka grumbulluar një sërë kompetencash kyçe që e vendosin në qendër të pushtetit. Ai drejton Zyrën e Përgjithshme të Partisë Komuniste, e cila kontrollon axhendën e Xi Jinping dhe filtron informacionin që i shkon liderit kinez, komandon Gardën Qendrore përgjegjëse për sigurinë e drejtuesve të lartë, drejton Sekretariatin Qendror të Partisë dhe së fundmi është emëruar edhe në krye të Shkollës Qendrore të Partisë, ku përgatiten kuadrot e ardhshëm të udhëheqjes.
Marrëdhënia mes Xi Jinping dhe Cai Qi daton prej më shumë se 20 vitesh, kur të dy punonin në provincat Fujian dhe Zhejiang. Besimi i ndërsjellë ka bërë që Cai të ngjitet gradualisht në nivelet më të larta të pushtetit.
Përpara se të bëhej një nga figurat më të rëndësishme të regjimit, Cai Qi u bë i njohur si zyrtari i parë i lartë kinez që përdori në mënyrë aktive rrjetin social Weibo. Midis viteve 2010 dhe 2014 ai publikoi mbi 9 mijë postime dhe grumbulloi më shumë se 10 milionë ndjekës, duke fituar reputacionin e “influencerit” të parë në historinë e Partisë Komuniste të Kinës.
Megjithatë, pas transferimit në Pekin në vitin 2014, ai mbylli llogarinë e tij në rrjetet sociale dhe mori drejtimin e strukturave të sigurisë pranë Xi Jinping. Më pas u emërua kryetar i Bashkisë së Pekinit, ku u kritikua për shembjen masive të banesave në periferi të kryeqytetit, në një operacion që preku mijëra punëtorë migrantë.
Sot, Cai Qi konsiderohet njeriu më i besuar i Xi Jinping dhe një nga figurat më me ndikim në sistemin politik kinez. Sipas ish-analistit të CIA-s, Jonathan Czin, nëse Xi do të largohej papritur nga pushteti pa caktuar një pasardhës, emri më i mundshëm për ta zëvendësuar do të ishte pikërisht Cai Qi.
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