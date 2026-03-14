Detaje të reja janë zbardhur nga incidenti i sotëm në fshatin Shelegar në Sarandë.
Mësohet se, autori i dyshuar që u arrestua nga policia, është shtetasi Kristi Ceka 31 vjec, i cili kishte ardhur posaçërisht nga Borshi për të kanosur ish-bashkëjetuesen e tij, me të cilën ishte ndarë pas një lidhje rreth 1-vjeçare.
Pasi ka dhunuar atë, është përballur me kunatin e saj, të cilit i ka vendosur armën tip pistoletë në kokë duke e kanosur. Ai gjithashtu ka qëlluar rreth 4-5 herë me armë në ajër dhe më pas është larguar drejt Borshit me automjetin e tij tip “Audi” Q7 me targa AB020RR.
Pas ndjekjes policore është arritur të kapet në Borsh dhe pritet sjellja e tij në Komisariatin e Sarandës.
