Rizgjedhja me një rezultat të thellë e senatorit 39-vjeçar Jon Ossoff në shtetin e Xhorxhias ka forcuar pozitat e tij brenda Partisë Demokratike, duke e shndërruar në një nga figurat më premtuese të skenës politike në Uashington dhe në një emër që përmendet gjithnjë e më shumë për garën e ardhshme presidenciale.
Ossoff arriti të mposhtë kandidatin republikan Mike Collins në një nga shtetet më kryesore të betejës zgjedhore, të cilin Donald Trump e kishte fituar në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024. Fitorja e tij u konfirmua zyrtarisht më pak se një orë pas mbylljes së qendrave të votimit.
Gjatë fjalimit të fitores përpara mbështetësve të mbledhur në Atlanta, senatori kritikoi ashpër Shtëpinë e Bardhë, duke deklaruar se qytetarët e Xhorxhias refuzuan atë që ai e cilësoi si “prishje morale, korrupsion dhe paaftësi” të administratës së Donald Trump.
Për shumë demokratë, paraqitja fizike, oratoria dhe mënyra e komunikimit me publikun e bëjnë Ossoff një figurë që kujton ish-presidentin Barack Obama. Paralelizmat u përforcuan edhe më shumë kur vetë Obama udhëtoi drejt Xhorxhias në ditët e fundit të fushatës për të mbështetur publikisht rizgjedhjen e tij.
Gjatë muajve të verës, senatori u bë viral në rrjetet sociale për shkak të sulmeve të drejtpërdrejta ndaj Trump, ku e akuzoi presidentin se kalonte kohën duke luajtur golf, duke fjetur në takime zyrtare dhe duke udhëtuar me asistenten e tij personale, Natalie Harp, në vend që të merrej me detyrën shtetërore.
Edhe pse mbështetësit e tij bëjnë thirrje hapur për një kandidim të mundshëm për Shtëpinë e Bardhë, Ossoff ka deklaruar se për momentin nuk ka ambicie të menjëhershme presidenciale. I lindur në Atlanta në një familje hebreje dhe i frymëzuar që në rrethinat e rinisë nga lideri i të drejtave civile John Lewis, Ossoff hyri në histori në vitin 2021 si senatori më i ri në SHBA, ndërsa sot shihet si udhëheqësi natyral i brezit të ri demokrat.
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