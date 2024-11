JD Vance, një senator 40-vjeçar i cili u shndërrua nga një kritik i Donald J. Trump në një nga mbrojtësit e tij më të ashpër, u zgjodh zëvendëspresidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara të mërkurën, duke një nga politikanët me më përvojë dhe më polarizues që kanë mbajtur ndonjëherë postin.

Zëvendëspresidenti i 50-të i vendit do të betohet në vetëm dy vjet pasi mori detyrën e tij të parë publike si senator nga Ohio.

Vance është ndryshe nga çdo nënkryetar tjetër para tij në epokën moderne: Askush nuk e ka nisur punën me një histori kaq të gjerë publike për të dënuar shefin e tij ose të saj.

Ai u bë i njohur me kujtimet e tij të vitit 2016, “Hillbilly Elegy”, një best seller që votuesit liberalë blenë për të kuptuar më mirë fitoren e Trump dhe zhgënjimet e klasës së bardhë punëtore që e kishte futur atë në Shtëpinë e Bardhë.

Por, Vance më pas filloi të ndryshonte mendje për liderin e partisë së tij, ndërsa përgatiti kandidimin e tij fillestar për postin. Trump jo vetëm që e fali të riun e konvertuar, por gjithashtu e shpërbleu atë me një miratim që ndryshonte lojën në një garë të ashpër, me katër drejtime paraprake të Senatit dhe më pas, në zgjedhjet e përgjithshme, ndihmoi që fushata e Vance të kalonte në vijën e finishit.

Tani, Vance është më shumë borxhli politik ndaj Trump sesa çdo zëvendëspresident tjetër, tha Joel Goldstein, një profesor në Shkollën Juridike të Universitetit St. Louis, i cili ka kaluar dekada duke studiuar zv.presidentin.

“Kur ke dikë, e gjithë karriera politike e të cilit i detyrohet Donald Trump, me të vërtetë ngre një pyetje nëse JD Vance është dikush që është në gjendje t’i tregojë atij kur e ka gabim,” tha Goldstein.

JD Vance 1

I rritur nga gjyshja e tij në një qytet të klasës punëtore në Ohajo, teksa nëna e tij luftonte me varësinë nga droga, Vance së shpejti do të jetë i pari në linjën presidenciale të trashëgimisë. Edukimi i tij kundër të gjitha gjasave ishte një komponent kyç i fjalimeve të tij në fushatën elektorale, ndërsa ai u prezantua para votuesve dhe kërkonte gjuhën e përbashkët me bazën e mbështetësve të Trump.

Por Vance ka gjithashtu lidhje të forta me donatorë të mëdhenj në Silicon Valley, duke përfshirë Peter Thiel, pionierin e teknologjisë dhe investitor miliarder. Thiel, i cili punësoi Vance në firmën e tij të investimeve në 2017, shpenzoi 15 milionë dollarë në një super PAC që mbështeti ofertën e Senatit të Ohioan-it në 2022.

Tani, Vance është deklaruar nga Trump si pasardhësi i lëvizjes MAGA, i drejtuar nga votuesit me jakë blu që ndihmuan në forcimin e dy fushatave të suksesshme presidenciale në 2016 dhe 2024.

Vance do të bëhet zv.presidenti më i ri i vendit që nga viti 1953, kur Richard M. Nixon, i cili festoi ditëlindjen e tij të 40-të vetëm disa ditë përpara inaugurimit, u betua si zëvendëspresident i Dwight D. Eisenhower.

John C. Breckinridge, i cili ishte 36 vjeç kur mori detyrën në 1857 si zëvendëspresident i James Buchanan, mban rekordin për zv.presidentin më të ri të vendit.

/a.r