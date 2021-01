Drejtues i sulmit në dhomën e Senatit ishte “Shamani i QAnon”, 32 vjeç, emri i vërtetë Jake Angeli, i cili është një nga personazhet më të njohur të protestave të Trump në muajt e fundit. I pamundur të harrohet, pa këmishë, e i veshur me lëkurë bizonësh ai tashmë ka demonstruar në Arizona kundër “zgjedhjeve të vjedhura”, ai është një ndjekës i teorive të konspiracionit, sipas të cilave bota drejtohet nga një rrjet sekret i armiqve pedofilë të Trump, dhe dje ai u pa në krye të një grupi me flamuj amerikanë të depërtuar në zemër të “sistemit”.

Në rrugët e Uashingtonit, protestat kundër “zgjedhjeve të vjedhura” përfshinin grupe të militantëve të organizuar të akuzuar për lidhje me supremacistët e bardhë – të tillë si Proud Boys dhe Boogaloos – dhe komplotistët e QAnon si “Shamani” italo-amerikan, por edhe familje, shumë të rinj, shumë gra: turma e zakonshme heterogjene e tubimeve Trumpiane. Të paktën tridhjetë mijë njerëz morën pjesë në marshimin “Save America”, organizuar nga vajza e një prej themeluesve të Partisë së vjetër të Çajit, Kylie Jane Kremer, e cila krijoi shoqatën “Woman for America First” me nënën e saj: fillimisht ishte një përgjigje ndaj impeachment të Trump, pastaj kundër maskave për Covid dhe më vonë filloi faqen “Stop the Steal” ndaluar nga Facebook. Por kishte pasur edhe demonstrata të tjera në dy ditët e fundit. Sipas presidentit, i cili pëlqen të ekzagjerojë, mbështetësit e tij numëroheshin në qindra mijëra.

Proud Boys, të cilët Trump i quajti “patriotë” dhe u kërkoi të qëndronin prapa dhe të qëndronin pranë, ishin organizuar prej kohësh. Udhëheqësi i tyre, Enrique Tarrio, 36, me origjinë Kubane nga Miami, u arrestua të hënën në Uashington për djegien e një flamuri Black Lives Matter të shqyer nga një kishë e zezë në një marsh tjetër një muaj më parë. Ata gjetën municion të rëndë të paligjshëm tek ai, por ai u la i lirë me një ndalim për të qëndruar në kryeqytet. Natën e kaluar ai u rishfaq në Parler – rrjeti social që mirëpriti grupe të ekstremit të djathtë të ndaluar nga rrjetet e tjera sociale. Këtu, u shkëmbyen udhëzime në postat e policisë, se si të arrihet në Kapitol Hill duke shmangur pengesat e policisë dhe cilat mjete duhen sjellë për të thyer dyert dhe dritaret. Duket se të paktën një duzinë njerëz kanë bërë thirrje që armët të sillen në sallat e Kongresit. Tarrio premtoi se ai do të shpjegonte detajet e arrestimit më vonë, së pari ai donte të “shijonte shfaqjen” në Kongres, i tha Parler në profilin “Murder the Media”.

Në orën 6 të pasdites, ndërsa po fillonte kufizimi orar i lëvizjes i vendosur nga kryebashkiaku i Uashingtonit Muriel Bowser, Trumpianët ngadalë po ktheheshin në hotele përreth Shtëpisë së Bardhë, në dhomat me qira me Airbnb ose në shtëpinë e një shoku. Në monumentin e obeliskut, pesë burra me veshje të plota paraushtarake shpjeguan: “Ne vijmë nga Karolina e Veriut, ne jemi këtu për të mbrojtur presidentin tonë. Na vodhën zgjedhjet ». Por jo të gjithë dukej se kishin ide të qarta. Kur u pyetën: “Mirë, por kush i vodhi zgjedhjet tuaja?”, Patrulla mërmëriti përgjigje të ndryshme: “Qeveria …”, “Po, qeveria, Demokratët”. Qyteti u mbyll, duke bllokuar dy arteriet që lidhnin Qendrën Kombëtare, me kamionë të lënë mënjanë. Para Kapitolit një grup imponues agjentësh, roje kombëtare dhe përforcimesh nga Virxhinia. Për Parler, Tarrio u betua: “Nuk mund ta vendosësh nën zinxhir një ide”. (corriere)