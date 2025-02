Gjesti ka folur mbrëmë gjatë ‘prime’ për herë të parë për ish-të dashurën e tij, së cilës i kushtoi dhe letrën në ditën e të dashuruarve. Ai tha se me të ka përjetuar emocione dhe kujtime që thotë se kurrë më nuk do t’i përjetojë. Lidhur me këtë raport e jo vetëm, u shpreh miku i tij, Dj Gimbo, i ftuar sot në “Big Brother Vip Fan Club”.

Ti e njeh Diellzën?

Diellza është ish e dashura e Gjestit, kanë bashkëjetuar.

Kur janë ndarë?

Ka kohë ndoshta 7 muaj, tetë. Diellza vazhdon rrugën e vetë, Gjesti rrugën e vetë.

A mendon ti se e ka harruar atë? Si i sheh detajet kënga, letra?

Çfarë ndjen Gjesti, e di vetëm ai. Nuk e di a e ka harruar apo e ka në mendje, por di që me të ka përfunduar çdo gjë.

Ju keni marrë ndonjë reagim nga Diellza?

Jo, as nuk ka kontaktuar me ne, as nuk ka pasur ankesë ose kërkesë, asgjë. Nuk ka reaguar, asnjë mesazh.